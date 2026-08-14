제노코, 상반기 매출 224억원…"비용 구조 개선"

AI 핵심 요약beta
- 제노코는 14일 상반기 매출 224억4000만원을 기록했다.
- 매출은 8% 줄었지만 영업손실은 15% 줄었다.
- 후속 제작·양산 확대해 실적 개선을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항공우주·방산 전문기업 제노코는 올해 상반기 매출액 224억4000만원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 8% 감소했으나 영업손실은 19억3000만원으로 15% 축소됐다. 당기순손실도 6억2000만원으로 전년 동기 대비 67% 개선됐다.
회사에 따르면 상반기에는 주요 사업의 발주와 착수 시점이 일부 이연되면서 매출 인식에 영향을 받았다. 다만 사업 진행 과정에서 비용 구조를 관리해 손실 규모를 줄였다.
제노코는 현재 기존 개발사업의 후속 제작 및 양산 전환을 추진하고 있다. 개발 단계에서 확보한 사업이 제작·양산 단계로 이어질 경우 중장기 매출 기반이 강화될 것으로 보고 있다.
향후에는 개발사업 대비 매출 규모가 큰 제작사업의 비중을 확대해 외형 성장과 수익성 개선을 함께 추진할 계획이다. 주요 사업의 발주와 착수가 정상화되고 후속 제작·양산 물량이 본격적으로 반영될 경우 실적 개선도 확대될 것으로 기대하고 있다.
회사 관계자는 "상반기에는 일부 사업의 발주 및 착수 일정이 이연되면서 매출 인식에 영향을 받았지만 손실 규모는 전년 동기 대비 개선됐다"며 "하반기부터 개발사업의 후속 제작과 양산 전환, 제작사업 비중 확대를 통해 외형 성장과 수익성 개선을 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com