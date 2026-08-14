국회 찾은 조상호 세종시장, 행정수도 입법·예산 적극 지원 요청

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이광재 예결위원장 만나 세종집무실·세종의사당 협력 건의

한병도 민주당 원내대표엔 특별법 연내 제정 당론 채택 주문

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 14일 국회 주요 인사들을 잇달아 만나 행정수도 완성을 위한 입법·예산 지원을 요청했다.

세종시에 따르면 조 시장은 이날 국회에서 이광재 예산결산특별위원장과 한병도 더불어민주당 원내대표를 각각 면담하고 지역 주요 현안 해결을 위한 국회 차원의 협력을 당부했다.

조상호 세종시장(왼쪽)과 이광재 국회 예산결산특별위원장. [사진=세종시] 2026.08.14 vincent977@newspim.com

이 위원장과의 면담에서는 국회세종의사당과 대통령세종집무실 건립 사업의 차질 없는 추진을 위한 예산 확보가 주요 의제로 다뤄졌다.

조 시장은 "두 사업은 국가균형발전과 국정 운영 효율성을 높이는 핵심 기반시설"이라며 정부 예산에 관련 사업비가 적기에 반영될 수 있도록 지원해 달라고 요청했다.

이어 한 원내대표를 만난 자리에서는 "행정수도 완성을 위한 제도적 기반 마련에 여당이 적극 나서달라"고 건의했다.

조상호 세종시장(왼쪽)과 한병도 더불어민주당 원내대표. [사진=세종시] 2026.08.14 vincent977@newspim.com

특히 조 시장은 행정수도특별법을 연내 제정할 수 있도록 당론으로 채택하고 여당이 입법을 주도해 달라고 요청했다.

조 시장은 "이번 정기국회가 행정수도 완성을 위한 제도적 기반을 마련할 최적기"라며 "행정수도특별법 제정을 당 차원에서 강력하게 주도해 달라"고 말했다.

한편 시는 앞으로 국회와 지역 정치권, 시민사회와 공조해 행정수도특별법의 연내 제정을 위한 활동을 이어갈 계획이다. 또한 이달 말 정부 예산안이 국회로 넘어갈 때까지 지역 주요 사업의 국비 확보를 위한 국회 대응에도 총력을 기울일 방침이다.

vincent977@newspim.com