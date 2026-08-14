MSCI 선진국 지수 편입 속도…정부, 39개 과제 중 30개 완료

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외환건전성협의회 겸 MSCI 지수 편입추진 TF 개최

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위해 추진한 외환·자본시장 개혁 과제의 77%를 마무리했다. 외국인의 국내 투자 문턱을 낮추는 데 속도를 내고 있다.

재정경제부는 14일 허장 2차관 주재로 '외환건전성협의회 겸 MSCI 선진국 지수 편입추진 태스크포스(TF)'를 열고 지난 1월 발표한 외환·자본시장 종합 로드맵의 이행 상황을 점검했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌]허장 재정경제부 차관이 14일 서울 중구 은행회관에서 '외환건전성협의회 겸 MSCI TF 회의'를주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진= 재정경제부] 2026.08.14 photo@newspim.com

정부에 따르면 현재 로드맵 8대 분야 39개 과제 가운데 30개가 완료됐다. 정부는 연내 3개 과제를 추가로 이행할 계획이다.

우선 외국인이 해외에서 원화를 직접 보유하고 결제할 수 있게 된다. 정부와 한국은행은 '한국은행원화국제결제망'을 구축해 외국인 투자자가 국내 계좌를 별도로 만들지 않고도 해외 금융기관을 통해 원화를 보유·이체하고 국내 증권 결제에 활용할 수 있도록 할 방침이다. 오는 9월 시범운영을 거쳐 2027년 정식 시행한다.

24시간 외환거래 활성화를 위한 전자 외환거래(e-FX) 체계도 강화한다. e-FX는 전자적으로 가격 정보를 제공하고 자동 주문체결 기능 등을 활용하는 외환거래 방식이다.

정부는 이달 중 시스템 안정성과 내부통제 기준 등을 담은 가이드라인을 배포해 금융회사가 야간 상주인력 없이도 외환거래를 안정적으로 처리할 수 있도록 할 계획이다.

증권 결제 과정에서 금융회사가 마련해야 하는 원화 유동성 부담도 줄인다. 현재 현금으로만 납부할 수 있는 예탁결제원의 결제촉진대금은 9월부터 주식·채권으로도 낼 수 있다. 10월부터는 장내시장에서 수령할 예정인 증권도 담보로 인정한다.

24시간 외환시장 개장 이후 거래량도 늘어난 것으로 나타났다. 은행 간 현물환 일평균 거래량은 올해 상반기 173억9000만달러에서 거래시간 연장 이후 191억4000만달러로 10.1% 증가했다.

정부는 원·달러 시장 선도은행을 선정할 때 심야 거래량에 더 높은 가중치를 적용해 은행의 야간 거래를 유도하기로 했다. 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지의 거래에는 주간 거래의 3배 가중치를 부여하는 방안이 제시됐다.

참석자들은 국내 주가 급등이 우리 경제의 대외건전성 지표에 미치는 영향도 논의했다.

허 차관은 "올해 2분기 말 기준 코스피가 1분기 말 대비 68% 상승하면서 순대외금융자산 규모가 대폭 감소할 것으로 예상되지만, 이는 우리 경제의 대외건전성 악화와는 관계가 없다"고 평가했다.

wideopen@newspim.com