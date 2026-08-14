엘케이켐, 상반기 순이익 32억원·전년比 118% ↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 프리커서 소재 전문 기업 엘케이켐이 올해 상반기 당기순이익 32억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 118% 증가한 수치다. 상반기 매출은 137억원으로 전년 동기 대비 50% 늘었으며 영업이익은 30억원으로 35.1% 증가했다.

회사에 따르면 이번 실적 성장은 지난 5월 체결한 약 212억원 규모의 DIS 단일공급계약 물량이 본격 반영된 결과다. 엘케이켐의 DIS 프리커서는 시스템반도체와 3D 낸드 플래시 공정에서 웨이퍼 표면에 균일한 질화막을 형성하는 핵심 증착 소재로, 우수한 막질과 저온 증착 특성을 갖추고 있다.

2분기 연결 기준 매출액은 76억원으로 전년 동기 대비 32.7% 증가했고, 영업이익은 19억원으로 8.8% 늘었으며 당기순이익은 19억원으로 80.3% 증가했다.

엘케이켐 로고. [사진=엘케이켐]

기존 주력 제품의 안정적인 판매에 더해 신규 제품 매출이 확대되면서 제품 포트폴리오 다변화 효과가 나타나고 있다. 엘케이켐은 D램 절연막 형성에 사용되는 CP·PCP 리간드와 DIS 프리커서를 주력으로 공급하는 한편 몰리브데넘 프리커서, 이트리움 리간드 등 신규 High-k 제품군의 매출 비중도 높이고 있다.

중기적으로는 전량 수입에 의존하는 하프늄계 프리커서 핵심 원료 HfCl4의 전 공정 국산화를 추진 중이며, 장기적으로는 차세대 태양전지로 주목받는 페로브스카이트 핵심 프리커서와 전하수송층 소재 개발을 통해 첨단 소재 포트폴리오를 확대할 계획이다.

이창엽 대표이사는 "2분기 실적은 DIS 제품의 공급 확대와 신규 제품의 매출 증가가 함께 이어지며 전반적인 실적 개선으로 연결됐다"며 "기존 반도체 소재 사업의 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 차세대 소재 개발과 고객사 다변화를 지속 추진해 안정적인 성장 기반을 확보해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com