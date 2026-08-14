에이치시티, 2분기 매출 256억원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시험인증·교정 전문기업 에이치시티는 올해 2분기 연결 기준 매출액 256억원, 영업손실 4억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

매출액은 전분기 247억원 대비 소폭 증가했으나 전년 동기 대비 12.2% 감소했다. 영업이익은 전년 동기 대비 적자 전환했다. 상반기 누적 매출액은 503억원으로 집계됐으며, 누적 영업손익은 손익분기점(BEP) 수준을 기록했다.

회사는 주요 사업인 정보통신 제품 시험인증 분야의 시험 물량 감소와 일부 프로젝트 일정 조정이 2분기 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다. 지난해 2분기에는 주요 정보통신 제품 관련 시험 매출이 집중적으로 반영됐지만, 올해는 일부 고객사의 시험 물량이 조정되고 프로젝트 완료 시점이 하반기로 이동하면서 전년 동기 대비 매출이 감소했다.

에이치시티 로고 [사진=에이치시티]

하반기에는 일부 정보통신 시험 물량 회복과 진행 중인 프로젝트의 매출 반영을 예상하고 있다. 에이치시티는 기존 고객사 대응을 강화하는 동시에 신규 시험 수요와 고객사 확보를 통해 정보통신 시험인증 사업의 매출을 확대한다는 계획이다.

신규 시험 인프라도 가동에 들어갔다. 에이치시티는 지난 5월 자동차 전장 전자파적합성(EMC) 시험시설인 'M솔루션센터'를 준공하고 시험 서비스를 시작했다. 고전압 EMC 챔버 6기를 포함해 총 9기의 전장 EMC 챔버를 운영하고 있으며, 신규 시설의 가동률을 높여 모빌리티 시험인증 사업을 확대할 방침이다.

해외 사업에서는 미국법인이 2분기 흑자 전환했다. 미국법인은 올해 초 시험 챔버와 시설 증설을 완료한 뒤 운영 규모를 확대해왔다. 인도네시아 법인은 교정 사업을 중심으로 사업을 이어가고 있다.

바이오 사업에서는 자회사 에이치엔에이치바이오(H&H Bio)가 비임상 유효성 평가 전문기업 휴믹(HUMIC)의 흡수합병을 완료하고 통합 운영에 들어갔다. 에이치시티는 독성시험과 유효성 평가를 연계한 비임상 임상시험수탁기관(CRO) 서비스를 제공하고 조직과 시설 운영을 통합해 사업 효율성을 높일 계획이다.

에이치시티 관계자는 "상반기에는 고객사별 시험 수요 변화와 일부 프로젝트의 일정 조정이 겹치면서 정보통신 시험인증 매출과 수익성이 기대에 미치지 못했지만, 미국법인이 증설 이후 분기 흑자로 전환했고 M솔루션센터도 본격 가동에 들어가는 등 선제적으로 구축한 사업 기반이 수익 창출 단계로 진입하고 있다"고 말했다.

이어 "하반기에는 일부 정보통신 시험물량의 회복과 진행 중인 프로젝트의 매출 반영이 예상된다"며 "핵심 고객사 대응과 신규 수요 확보, 신규 시험시설의 가동률 제고, 해외법인의 수익성 확대를 통해 실적 개선에 집중하겠다"고 밝혔다.

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