KB국민은행, KB스타뱅킹에 실시간 '안티스미싱' 서비스 탑재

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 14일 KB스타뱅킹에 안티스미싱을 출시했다.
- 택배·청첩장·정부기관 사칭 악성링크를 탐지해 경고한다.
- 별도 앱 없이 안드로이드·iOS서 위험을 알린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 스미싱 피해를 방지하고 금융소비자 보호를 강화하기 위해 KB스타뱅킹 내 '안티스미싱' 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.
이번 서비스는 ▲택배 조회 ▲청첩장 ▲정부기관 사칭 등을 가장한 모바일 악성 링크를 탐지하고 위험 여부를 안내해 금융사고 피해를 예방하도록 지원하는 보안 서비스다. KB스타뱅킹 이용 고객은 별도의 앱 설치 없이 바로 서비스를 신청해 사용할 수 있다.
안드로이드 OS를 사용하는 스마트폰에서는 문자나 메신저 앱으로 수신된 악성 링크를 실시간 탐지해 고객에게 경고 알림을 발송한다. 고객은 탐지 기능을 적용할 카카오톡, 라인, 텔레그램, 인스타그램 등 다양한 메신저 앱을 직접 선택할 수 있다. iOS를 사용하는 아이폰의 경우 악성 웹사이트 접속 시 경고 알림을 발송해 해당 사이트에서 즉시 이탈하도록 돕는다.
KB국민은행 관계자는 "스미싱 수법이 지능화되면서 위험 판단이 어려워지고 있다"며 "향후에도 고객이 안심하고 금융 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 기술을 활용한 금융사고 예방 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 KB금융그룹은 경찰청, 신용회복위원회와 함께 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해 예방과 피해자의 일상 회복 지원을 추진하고 있다. 피해자들의 심리적 충격 회복을 돕기 위해 전문 심리상담 프로그램 운영 재원을 전액 지원 중이다.
eoyn2@newspim.com