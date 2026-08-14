신한은행, 독거 어르신에 '착한바람 키트' 전달…지원 대상 2배 확대

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 13일 독거어르신 113명에 키트를 전달했다.
- 고객상담센터 직원 나눔으로 지원 대상을 113명으로 늘렸다.
- 사랑잇는전화로 안부 확인과 금융사기 예방을 이어왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 13일 독거노인종합지원센터와 함께 독거 어르신들의 여름나기를 돕기 위해 '착한바람 키트'를 전달했다고 14일 밝혔다.
올해는 고객상담센터 직원들의 자발적 나눔으로 마련한 재원을 더해 지원 대상을 지난해 50명에서 113명으로 늘렸다. 기부키오스크를 통한 기부금과 직원들이 직접 참여한 플리마켓 및 경매 수입금을 키트 제작 재원으로 활용했다.
이번 활동은 고객상담센터가 안부 전화로 인연을 이어온 독거 어르신들을 위해 마련한 사회공헌 활동이다. 신한은행 고객상담센터는 2011년부터 '사랑잇는전화'를 통해 상담사와 독거 어르신 간 1대1 결연을 맺고 주 1회 이상 안부를 확인하는 활동을 지속했다.
특히 어르신들의 안부 확인에 그치지 않고 보이스피싱 등 금융사기 피해 예방과 안전한 금융생활을 위한 정보 제공도 병행하고 있다. 상담 업무의 전문성을 바탕으로 어르신들의 일상과 금융생활을 종합적으로 살피는 방식으로 지원 범위를 넓히는 모습이다.
신한은행 고객상담센터 관계자는 "전화로 인연을 이어온 어르신들에게 직원들의 마음을 함께 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 상담 업무 전문성을 살려 어르신들과 소통하고 임직원이 참여하는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com