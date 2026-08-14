국가재난안전교육원·전력거래소 등 4개 기관, 재난안전 역량 강화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 국가재난안전교육원이 13일 4개 기관과 협약했다.
- 재난안전 교육·연구·기술개발 협력에 나섰다.
- 전력산업 등 핵심기반 대응역량 강화에 뜻을 모았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국가재난안전교육원이 전력거래소, 광주대학교, 한국재난안전기술원과 손잡고 국가핵심기반시설을 포함한 재난안전 분야의 대응 역량 강화에 나선다.
행정안전부 국가재난안전교육원은 지난 13일 전력거래소, 광주대학교, 재단법인 한국재난안전기술원과 재난안전 분야 교육·연구·기술개발 및 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 관·학·연·공기업이 보유한 전문지식과 기술, 교육 인프라를 공유해 재난안전 분야의 전문성을 높이고 기관별 재난 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 4개 기관은 재난안전 분야의 공동 연구와 정책개발을 추진한다. 특히 전력산업과 국가핵심기반 재난관리 분야에서 연구와 기술 교류를 확대하기로 했다.
재난안전 전문인력 양성을 위한 협력도 강화한다. 각 기관은 교육과정과 콘텐츠, 맞춤형 교재를 공동 개발하고 연구 성과를 공유할 계획이다.
아울러 재난안전 분야 전문가 네트워크 구축을 위해 세미나와 학술대회, 워크숍 등을 공동 개최한다.
문영훈 국가재난안전교육원장은 "자연재난뿐만 아니라 전력 등 국가핵심기반시설과 관련된 사회재난까지 다각적인 대응 역량을 강화하는 것이 중요해지고 있다"며 "이번 업무협약을 바탕으로 기관 간 전문성과 역량을 공유하여 전문인력을 체계적으로 양성하고, 국민이 안심할 수 있는 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com