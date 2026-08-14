로터스, 2027년형 엘레트라·에메야 사전계약 개시

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동일 사양 기준 평균 1600만 원 가격 조정

계약 후 인도까지 약 2개월 이내 예정

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 로터스자동차코리아가 자사의 순수 전기 하이퍼 모델 엘레트라(Eletre)와 에메야(Emeya)의 2027년형 모델에 대한 국내 인증을 마치고 본격적인 사전 계약을 시작한다고 14일 밝혔다.

로터스 엘레트라 27Y [사진=로터스자동차코리아]

2027년형 엘레트라와 에메야는 라인업을 600, 600 SE, 900 세 가지 트림으로 개편했다. 2027년식 모델은 동일 옵션 적용 기준 기존 2026년형 모델보다 평균 약 1600만원 가격을 낮췄다.

600 트림은 1억6980만원부터 시작하며 21·22인치 휠, 6피스톤 캘리퍼, 소프트 클로징 도어 등을 기본 적용했다. 기존 2026년형 동일 옵션 구성보다 1480만원 낮은 가격이다.

600 SE는 1억8780만원으로 다이내믹 핸들링, KEF 프리미엄 오디오, 컴포트 시트 등을 기본 사양으로 제공한다. 기존 동일 옵션 구성보다 2170만원 낮췄다.

최상위 900 트림은 2억2970만원으로 후륜 조향과 안티 롤 바 등 주행 관련 사양과 편의 사양을 적용했다. 기존 동일 옵션 구성 대비 가격은 1170만원 낮다.

로터스자동차코리아는 본사의 우선 물량 배정을 통해 계약 후 약 2개월 이내 차량 인도가 가능하다고 설명했다.

로터스 에메야 27Y [사진=로터스자동차코리아]

순수 전기 하이퍼 SUV 엘레트라는 최고출력 918PS로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.95초 만에 도달한다. 최저 공기저항계수 0.26과 최대 120㎏의 다운포스를 통해 고속 주행 안정성을 높였다. 순수 전기 하이퍼 GT 에메야는 최고출력 918PS로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.78초 만에 도달하며, 공기저항계수 0.21과 최대 215㎏의 다운포스를 통해 코너링 성능과 접지력을 높였다.

두 모델에는 고속 주행 시 차체 움직임과 조향 반응을 조율한 섀시 튜닝이 적용됐다. 최대 350㎾급 초고속 충전을 지원하며, 국내 인증 기준 1회 충전 시 복합 주행가능거리는 트림에 따라 374㎞에서 518㎞까지다. 실내는 이탈리아산 알칸타라 소재가 적용됐으며, 영국 오디오 브랜드 KEF의 Uni-Q 및 Uni-Core 기술이 적용된 오디오 시스템을 탑재했다.

2027년형 엘레트라와 에메야 사전 계약 및 차량 정보는 로터스자동차 플래그십 전시장으로 문의하면 된다.

flurry327@newspim.com