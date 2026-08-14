[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월14일

AI 핵심 요약beta
- 14일 투데이 ANDA에 경제·산업 기사 모았다.
- LG·SK·정치 개헌 논의 등 주요 이슈 담았다.
- 반도체·코스피 흐름과 아시아포럼 알렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
14일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲휴대폰 접고 8년 갈고 닦았다...젠슨황 손잡은 구광모 'LG 2막' 열어 ▲靑 "제왕적 대통령제 한계 공감, 4년 중임제가 국민 수용성 높다"▲ SK하이닉스 美 전공정 팹 검토…최태원 "내년 메모리 전쟁"▲[알림] 中 로봇·日 피지컬 AI…내달 11일 뉴스핌 '아시아 포럼'서 대해부 ▲반도체 '고점 우려' 한풀 꺾였다…코스피 닷새째 상승·외국인 귀환 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.