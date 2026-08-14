전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.14 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[마감시황] 코스피, 외국인 3조 '사자'에 5일째 상승…7000선 턱밑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 14일 코스피는 외국인 순매수에 6977.94로 마감했다.
  • 반도체주 강세와 AI 투자 기대가 지수를 끌어올렸다.
  • 코스닥은 소폭 오르고 원·달러 환율은 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피, 장중 7000선 돌파 후 상승폭 반납
코스닥 0.38% 상승한 864.65

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 국내 증시는 반도체주 강세와 외국인의 대규모 순매수에 힘입어 상승 마감했다. 코스피는 장중 7000선을 넘어선 뒤 상승폭을 일부 반납했지만 5거래일 연속 상승하며 6970선에 올라섰다. 이번 주에만 11% 넘게 오르며 지난달 말 급락 이후 빠른 회복세를 이어갔다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 164.60포인트(2.42%) 오른 6977.94에 거래를 마쳤다. 외국인이 3조387억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 1조9819억원, 1조300억원을 순매도했다. 코스피는 이번 주 5거래일 연속 상승하며 전주 대비 11.49% 올랐다.

코스피 시가총액 상위 종목은 대체로 상승했다. 삼성전자(2.43%), SK하이닉스(3.26%), 삼성전자우(4.15%), SK스퀘어(3.31%), 삼성전기(3.66%), 현대차(8.24%), LG에너지솔루션(1.09%), 삼성생명(3.26%), 삼성물산(1.10%) 등이 올랐다. 반면 삼성바이오로직스(-1.02%)는 하락했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 14일 코스피 지수가 전 거래일보다 182.33포인트(2.68%) 오른 6995.67에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 6.70포인트(0.78%) 오른 868.07에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율이 9시 기준 1416.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.14 kunjoo@newspim.com

◆ 반도체 업황 우려 완화…외국인 매수에 주도주 복귀

최근 코스피 반등은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 이끌고 있다. 지난달 인공지능(AI) 투자 둔화와 메모리 업황 고점 우려로 주가가 크게 조정받았지만, 반도체 수출과 AI 인프라 투자가 견조한 흐름을 보이면서 업황에 대한 우려가 완화되고 있다는 분석이다.

이달 1~10일 국내 반도체 수출은 전년 동기 대비 155.4% 증가한 100억달러를 기록했고 D램 수출 단가도 상승세를 이어갔다. 글로벌 AI 인프라 기업들의 투자 확대가 지속되는 가운데 메모리 수요가 견조하다는 평가도 이어지고 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "최근 코스피 반등 과정에서 반도체가 다시 주도력을 회복하고 있다"며 "한국 수출 호조와 AI 반도체의 견조한 수요 및 투자가 이를 뒷받침하고 있으며, 반도체 업황에 대한 우려도 완화되고 있다"고 분석했다. 이어 "반도체뿐 아니라 수출과 실적이 뒷받침되는 비반도체 업종도 동반 상승하면서 지수 반등에 기여하고 있다"고 말했다.

특히 외국인 자금이 반도체 대형주로 다시 유입되고 있다는 점도 주목된다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2.43%, 3.26% 상승했고 외국인은 코스피에서 3조원 넘게 순매수했다. 외국인이 최근 4거래일 연속 순매수에 나서면서 반도체주가 단순 낙폭 회복을 넘어 국내 증시의 주도주 역할을 이어갈 수 있을지에도 관심이 쏠린다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "외국인이 4거래일 연속 현물 순매수에 나서면서 코스피 상승을 뒷받침했다"며 "반도체 강세가 이어지는 가운데 현대차를 중심으로 피지컬 AI 관련주가 상승했고 조선·정유·해운 등으로도 매수세가 확산됐다"고 분석했다.

다만 코스피는 장중 7000선을 넘어선 이후 상승폭을 일부 반납했다. 최근 5거래일 연속 상승한 데 따른 매물이 나오면서 7000선 안착에는 실패했다. 강 연구원은 "코스피는 120일 이동평균선을 돌파한 뒤 7000선의 매물을 소화하는 과정에서 상승폭을 일부 반납했다"고 설명했다.

코스닥은 전 거래일 대비 3.28포인트(0.38%) 오른 864.65에 거래를 마쳤다. 개인이 3152억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 659억원, 2530억원을 순매도했다. 코스피가 대형주를 중심으로 강하게 오른 것과 달리 코스닥은 상대적으로 제한적인 상승세를 나타냈다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈렸다. 이오테크닉스(6.74%), 에코프로비엠(1.92%), 에코프로(1.63%), HLB(0.94%), 레인보우로보틱스(0.80%) 등이 상승했다. 반면 에이비엘바이오(-3.11%), 원익IPS(-2.83%), 알테오젠(-1.10%), 주성엔지니어링(-0.84%), 리노공업(-0.70%) 등은 하락했다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.10원 내린 1418.30원에 거래를 마쳤다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 AI 기업들, 사용료 파격 인하 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오픈AI, 앤스로픽 등 미국의 선도적 인공지능(AI) 기업들이 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 AI 모델의 추격을 저지하기 위해 잇따라 대규모 가격 인하에 나섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 14일(현지시간)  데이터 분석 업체 실리콘 데이터(Silicon Data)의 토큰 가격 지수를 인용해, 7월 중순 이후 미국 주요 AI 기업들이 고객에게 부과하는 모델 이용 가격이 25% 가까이 급락했다고 보도했다. 이 같은 '가격 전쟁'은 문샷, 딥시크 등 중국 AI 개발사들이 저렴하고 성능이 뛰어난 모델을 앞세워 실리콘밸리부터 유럽에 이르기까지 시장 점유율을 빠르게 확대하는 가운데 발생했다. 클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그] 최근 오픈AI는 자사 모델 중 "가장 빠르고 경제적인" 'GPT-5.6 루나(Luna)'의 이용 가격을 80% 전격 인하했다. 입력 토큰당 가격은 100만 개당 1달러에서 0.20달러로, 출력 토큰은 6달러에서 1.20달러로 크게 낮췄다. 앤스로픽 역시 최상위 모델인 '페이블(Fable) 5'의 절반 가격에 이용할 수 있는 '클로드 오퍼스(Opus) 5'를 출시했다. 입력 100만 토큰당 5달러, 출력 25달러 수준이다. 앤스로픽은 당초 오는 9월 예정됐던 '소넷 (Sonnet) 5' 모델의 가격 인상 계획도 철회했다. 미국 빅테크의 이 같은 행보는 최고 성능 중심의 독점형(proprietary) AI 경쟁에서 '가격 대 성능비' 중심의 시장 방어로 전략이 수정되고 있음을 보여준다. 특히 오픈AI와 앤스로픽이 기업 고객의 요금제를 기존 '정액제'에서 실제 컴퓨팅 자원 소비량에 따라 부과하는 '사용량 기반 요금제'로 전환하면서 기업들의 AI 비용 부담이 급증한 점이 원인이 됐다. 이에 도어대시, 에어비앤비 등 주요 기업들은 AI 지출 한도를 설정하거나, 비용 절감을 위해 오픈소스로 공개된 중국산 AI 모델을 적극 도입하기 시작했다. 중국산 오픈 모델들은 자유롭게 다운로드해 수정할 수 있어 비용 효율성이 높다. 시장에서는 조 단위 달러 가치로 기업공개(IPO)를 준비 중인 미국 AI 기업들이 천문학적인 투자 비용 대비 수익성을 증명해야 하는 상황에서, 고객 이탈을 막기 위해 수익성 악화를 감수하고 가격을 내린 것으로 보고 있다. 웹 호스팅 제공업체 호스팅어(Hostinger)의 만타스 루카우스카스 AI 기술 책임자는 "미국 AI 기업들이 최상위 프리미엄 모델의 가격은 유지한 채, 허리가 되는 중급 모델의 가격을 낮춰 시장을 방어하고 있다"며 이번 가격 변동은 미 빅테크들이 자사의 가장 선도적인 모델 가격을 지켜낼 수 있는지 시험하는 "첫 번째 진짜 시험대"라고 분석했다. wonjc6@newspim.com 2026-08-14 14:27
사진
靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 시비에스(CBS) 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다. 하 수석은 "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 희망했다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며 "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다"고 말했다. 하 수석은 "이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있다"며 "주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆"2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 150만호 착공이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만호 정도고 (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만7000호 정도"라며 "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만호 이상이 있다"며 "지난해 9·7 대책 때 135만호 정도 발표했다"고 말했다. 하 수석은 "그 다음에 올해 1·29 대책도 있는데 이걸 다 합치면 한 150만호 정도를 이재명 정부 임기 안에 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며 "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 안에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] ◆"청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다"며 "시가로 따지면 한 21억원 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남과 서초는 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도 "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어 잘 살펴보고 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 밝혔다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 설명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책자금 대출이 있다"며 "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동