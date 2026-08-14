세아제강지주, 2분기 영업손실 508억원…세아윈드 비용 반영에 적자전환

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 세아제강지주가 올해 2분기 매출 성장에도 영국 해상풍력 사업 관련 일회성 비용을 반영하면서 영업적자로 돌아섰다.

세아제강지주 로고. [사진=세아홀딩스]

세아제강지주는 14일 연결 기준 2분기 매출 1조1669억원, 영업손실 508억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 23.2% 증가했지만 영업이익은 적자 전환했다. 당기순손실은 746억원이다.

미국·이란 전쟁과 호르무즈 해협 물류 차질로 중동 지역 원재료 입고가 지연됐지만 북미 오일·가스향 강관 판매 확대와 판가 상승이 매출 성장을 이끌었다. 주력 계열사 세아제강의 내수·수출 제품 판가 상승과 액화천연가스(LNG) 가스관 수요도 영향을 미쳤다.

수익성 악화는 영국 해상풍력 사업을 담당하는 세아윈드의 비용 반영 영향이 컸다. 세아제강지주는 대형 해상풍력 프로젝트 대응 설비의 초기 감가상각비와 향후 투입될 것으로 예상되는 원가를 '노퍽 뱅가드 프로젝트' 계약 확정 시점에 일회성 충당금으로 선반영했다.

회사는 이번 충당금 인식으로 대규모 비용에 대한 불확실성이 상당 부분 해소될 것으로 보고 있다. 세아윈드는 현재 상업생산에 돌입했으며 하반기부터 노퍽 뱅가드 프로젝트 매출을 점진적으로 인식할 예정이다.

반면 세아제강은 호실적을 냈다. 별도 기준 매출은 4577억원으로 전년 동기 대비 19.2% 증가했고 영업이익은 326억원으로 54.3% 늘었다. 내수 판가 인상에 따른 스프레드 개선과 원·달러 환율 상승, 북미 유정용 강관(OCTG) 판가 상승 등이 실적을 끌어올렸다.

세아제강지주는 하반기 북미 오일·가스향 고부가 강관 판매를 확대하고 중동의 오일·LNG 프로젝트 수요에도 대응할 계획이다. LNG·탄소포집활용저장(CCUS)·수소 등 에너지 전환 시장과 함께 AI 데이터센터 전력 수요 증가에 대응한 특수강관 판매도 강화한다. 영국에서는 노퍽 뱅가드 물량 생산을 본격화하고 추가 해상풍력 프로젝트 수주에 나설 방침이다.

chanw@newspim.com