김용 "정청래, 李대통령 조기 레임덕 바라나…투표로 李 지켜달라" 호소

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"이성윤 갑질 의혹, 진상조사 추진하겠다"

"대통령 흔드는 자들에게 당 맡길 수 없어"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김용 더불어민주당 최고위원 후보가 전당대회를 사흘 앞둔 14일 "투표와 여론조사 참여로 이재명을 지켜주시라. 눈물로 호소드린다"라며 막판 지지 호소에 나섰다. 김 후보는 이재명 대통령의 최측근으로 분류된다.

김 후보는 이날 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 "대통령의 조기 레임덕을 바라는 건 국민의힘이 아니라 정청래 후보 아닌지 매우 우려스럽다"고 직격했다.

김용 더불어민주당 최고위원 후보가 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

김 후보는 이날 발표된 갤럽 여론조사에서 대통령 국정수행 지지율이 부정을 앞선 점을 거론하며 "정 후보는 이 상황이 즐거우신가. 전통적 지지층 마음이 식어 대통령 지지율이 하락하니 본인이 전당대회에서 당 대표가 될 것 같은가"라고 반문했다.

김 후보는 "팀정청래가 바라는 건 이재명 정부의 성공이 아니라 다음 권력을 잡으려는 것"이라며 "밤잠 못 이루며 일에만 매달리는 대통령을 흔드는 자들에게 민주당을 맡길 수 없다"고 주장했다.

계속해서 김 후보는 경쟁자인 이성윤 최고위원 후보의 보좌진 갑질 논란과 관련해 "같이 일하는 보좌진에게 갑질하는 후보가 최고위원이 된다면 민주당은 어떻게 되겠느냐"며 "이성윤 후보의 갑질 및 성희롱 의혹에 대해 당원들은 아직도 아무 해명도 듣지 못했다"고 지적했다.

그러면서 "저 김용이 최고위원이 되어 민주당 당 차원에서 이성윤 스캔들에 대한 진상조사를 추진하겠다"고 밝혔다.

그는 "청년이 찾는 민주당을 만들지는 못할망정 청년들이 가장 싫어하는 갑질과 성희롱으로 청년들이 당을 또 우르르 떠나게 했다면 반드시 당 차원의 징계가 필요하다"고 덧붙였다.

김 후보는 "내일까지 서울·경기 ARS(자동응답) 투표가 진행되고 지금 국민여론조사도 진행 중"이라며 "꼭 전화 받아주시라. 그 짧은 순간에 우리 민주주의가 달려 있다"고 당부했다.

또 "17일 전당대회 당일 대의원 투표 꼭 참여해주시라. 대의원 여러분, 우리가 만든 이재명을 우리 손으로 지켜야 한다"고 투표를 독려했다.

seo00@newspim.com