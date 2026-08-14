아이씨에이치, 상반기 영업적자 전년 동기 대비 83% 감소

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"하반기 수익성 회복 가속화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 첨단 소재·부품 전문기업 아이씨에이치는 14일 올해 상반기 영업적자가 전년 동기 대비 대폭 감소하며 실적 개선 흐름을 나타냈다고 밝혔다.

아이씨에이치에 따르면 회사의 상반기 영업손실은 13억원으로 전년 동기 77억원 적자 대비 83.2% 줄었다. 같은 기간 매출액은 232억원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.

아이씨에이치 CI. [사진=아이씨에이치]

아이씨에이치 측은 "상반기 영업적자 축소는 기존 핵심 사업인 모바일 분야에서 안정적인 매출을 유지한 가운데 생산 효율화와 조직 슬림화를 통해 비용구조를 개선했기 때문"이라고 설명했다. 회사는 글로벌 프리미엄 스마트폰에 무선주파수(RF) 가스켓과 기능성 폼 소재를 신규로 공급하는 등 향후 성장을 위한 사업 기반 강화에도 성공했다.

다만 중동 지역 지정학적 리스크 확대에 따른 유가와 석유화학제품 가격 상승으로 2분기 수익성이 일시적으로 둔화됐다. 폴리우레탄 폼 생산에 사용되는 핵심 원료 가격이 단기간에 최대 50% 급등하는 등 외부변수에 따른 영향이 컸다.

하반기는 납품 모델 판매 호조에 따른 매출 증가, 원재료 가격 안정화, 비용 구조 효율화 효과 등이 극대화되며 실적개선이 가속화될 것으로 회사 측은 기대했다.

아이씨에이치 관계자는 "상반기에는 주력사업인 모바일 분야의 안정적인 매출을 기반으로 RF 가스켓과 고기능성 폼 소재 공급을 확대해 외형 성장과 적자 폭 축소에 성공했다"며 "원재료 가격 안정이 예상되는 하반기는 더욱 가파른 실적 개선이 가능할 것"이라고 말했다.

이어 "프리미엄 스마트폰 시장 공략 강화와 로봇 등 신규 적용처 확장을 통해 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com