현대차그룹, 육군·산업부와 피지컬 AI 실증…국방 현장에 로봇 기술 적용

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 육군, 산업통상부와 손잡고 군 현장에 피지컬 인공지능(AI)과 첨단기술을 적용하기 위한 실증에 나선다. 병력 자원 감소에 대응해 반복·위험 업무를 자동화하고, 군 운용 환경에서 기술 완성도를 높여 민간 산업으로 확산한다는 구상이다.

(왼쪽부터) 이민우 산업부 산업성장실장 전담직무대리, 최장식 육군참모차장, 이항수 현대차그룹 부사장이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=육군]

현대차그룹은 14일 충남 계룡시 육군본부에서 육군, 산업부와 '로봇·피지컬 AI 및 첨단기술 활용 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 세 기관은 ▲국방 분야 피지컬 AI 적용 방안 검토 ▲실증 테스트베드 구축 및 시범 운영 ▲AI 데이터 등 핵심 기술 민·군 공동연구 ▲수소 모빌리티·수소 인프라 활용 논의 ▲새만금 AI 밸리 연계 등을 추진한다.

국방 분야에서는 물류 자동화와 지원 물자 운송, 경계·안전 점검 등 장병의 반복적이거나 위험한 업무를 로봇과 AI로 대체하는 방안을 우선 검토한다. 실증 과제로 선정된 기술은 육군 테스트베드에서 실제 운용 환경을 기준으로 신뢰성과 활용성을 검증한다.

올해부터 운영되는 육군 판교 'AX 거점'에서는 실증 과정에서 확보한 데이터를 분석하고 개선점을 도출하는 민·군 공동연구를 진행한다. 수소 모빌리티와 인프라 활용 가능성도 함께 살핀다.

현대차그룹은 개발·실증 인력과 기술을 제공하고 장병 피드백을 반영해 성능을 개선한다. 육군은 테스트베드와 통신 등 시험 환경을 제공하며 산업부는 관련 산업정책과 로봇 산업 생태계·국방 수요 간 연계를 지원한다.

현대차그룹 관계자는 "현장 수요를 반영한 기술 실증과 공동연구를 통해 안전하고 효율적인 군 지원 체계 구축과 국내 피지컬 AI 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com