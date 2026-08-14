삼양식품, 2Q 매출 7703억 사상 최대...해외 매출 첫 6000억 돌파

영업이익 1762억

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양식품이 2분기 연결기준 매출 7703억원, 영업이익 1762억원을 달성하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 해외 매출이 분기 기준 처음으로 6000억원을 넘어서며 실적 성장을 견인했다.

삼양식품 본사. [사진= 삼양식품]

삼양식품은 14일 공시를 통해 2분기 매출이 전년 동기 대비 39.3% 증가한 7703억원, 영업이익은 46.7% 증가한 1762억원을 기록했다고 밝혔다. 상반기 누적 기준으로도 매출 1조4847억원, 영업이익 3533억원을 올려 각각 전년 동기 대비 37.2%, 39.0% 늘었다.

실적 성장의 중심에는 해외 매출이 있다. 2분기 해외 매출은 전년 동기 대비 46.7% 성장한 6458억원으로 집계됐다. 분기 기준으로 6000억원을 넘어선 것은 이번이 처음이며, 종전 최고 기록도 다시 경신했다. 국내 매출은 1245억원으로 10.2% 늘어 해외 대비 상대적으로 완만한 증가세를 보였다. 이에 따라 2분기 전체 매출에서 해외가 차지하는 비중은 약 84%에 달한다.

해외법인별로는 미주지역이 전년 동기 대비 54% 증가한 2036억원의 매출을 올려 가장 두드러진 성장세를 보였다. 미국 내 메인스트림 및 에스닉 채널 유통망 확장과 멕시코 등 중미지역 성장이 주효했다는 설명이다. 중국은 간식 채널 등으로 판매 저변을 넓히며 전년 대비 44% 성장한 1810억원의 매출을 기록했다. 유럽은 독일, 프랑스 등에서의 판매 호조와 진출국 확대에 힘입어 전년 동기 대비 61% 증가한 806억원의 매출을 올려 증가율 기준으로는 주요 지역 중 가장 높았다.

회사 측은 이 같은 해외 성장의 배경으로 해외 유통망 고도화와 밀양공장 등 국내 생산시설의 효율성 개선을 꼽았다. 특히 불닭브랜드는 지난 5월 말 누적 판매량 100억개를 돌파하며 글로벌 수요 성장세를 재확인했다.

수익성 지표도 개선됐다. 2분기 영업이익률은 22.9%로, 회사는 이를 23%대로 제시하며 6분기 연속 20%대 영업이익률을 유지했다고 밝혔다. 수출 여건 불확실성과 원부자재 수급난 등 어려운 경영환경 속에서도 해외 영업망 고도화에 따른 채널 믹스 개선, 생산 효율 증대, 고환율 효과 등이 수익성 방어에 기여한 것으로 풀이된다.

삼양식품 관계자는 "글로벌 경기 불확실성 속에서도 해외 사업을 중심으로 한 성장 구조를 더욱 공고히 하며 견조한 실적을 달성했다"며 "각 지역별 해외법인 역할과 국내외 생산 인프라를 강화해 글로벌 수요를 뒷받침하며 성장을 지속해 가겠다"고 말했다.

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