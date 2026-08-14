삼양식품, 2Q 매출 7703억 사상 최대...해외 매출 첫 6000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 2분기 매출 7703억원, 영업이익 1762억원을 기록했다.
- 해외 매출은 6458억원으로 처음 6000억원을 넘으며 성장을 이끌었다.
- 불닭브랜드와 해외 유통망 확대로 수익성도 20%대를 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양식품이 2분기 연결기준 매출 7703억원, 영업이익 1762억원을 달성하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 해외 매출이 분기 기준 처음으로 6000억원을 넘어서며 실적 성장을 견인했다.
삼양식품은 14일 공시를 통해 2분기 매출이 전년 동기 대비 39.3% 증가한 7703억원, 영업이익은 46.7% 증가한 1762억원을 기록했다고 밝혔다. 상반기 누적 기준으로도 매출 1조4847억원, 영업이익 3533억원을 올려 각각 전년 동기 대비 37.2%, 39.0% 늘었다.
실적 성장의 중심에는 해외 매출이 있다. 2분기 해외 매출은 전년 동기 대비 46.7% 성장한 6458억원으로 집계됐다. 분기 기준으로 6000억원을 넘어선 것은 이번이 처음이며, 종전 최고 기록도 다시 경신했다. 국내 매출은 1245억원으로 10.2% 늘어 해외 대비 상대적으로 완만한 증가세를 보였다. 이에 따라 2분기 전체 매출에서 해외가 차지하는 비중은 약 84%에 달한다.
해외법인별로는 미주지역이 전년 동기 대비 54% 증가한 2036억원의 매출을 올려 가장 두드러진 성장세를 보였다. 미국 내 메인스트림 및 에스닉 채널 유통망 확장과 멕시코 등 중미지역 성장이 주효했다는 설명이다. 중국은 간식 채널 등으로 판매 저변을 넓히며 전년 대비 44% 성장한 1810억원의 매출을 기록했다. 유럽은 독일, 프랑스 등에서의 판매 호조와 진출국 확대에 힘입어 전년 동기 대비 61% 증가한 806억원의 매출을 올려 증가율 기준으로는 주요 지역 중 가장 높았다.
회사 측은 이 같은 해외 성장의 배경으로 해외 유통망 고도화와 밀양공장 등 국내 생산시설의 효율성 개선을 꼽았다. 특히 불닭브랜드는 지난 5월 말 누적 판매량 100억개를 돌파하며 글로벌 수요 성장세를 재확인했다.
수익성 지표도 개선됐다. 2분기 영업이익률은 22.9%로, 회사는 이를 23%대로 제시하며 6분기 연속 20%대 영업이익률을 유지했다고 밝혔다. 수출 여건 불확실성과 원부자재 수급난 등 어려운 경영환경 속에서도 해외 영업망 고도화에 따른 채널 믹스 개선, 생산 효율 증대, 고환율 효과 등이 수익성 방어에 기여한 것으로 풀이된다.
삼양식품 관계자는 "글로벌 경기 불확실성 속에서도 해외 사업을 중심으로 한 성장 구조를 더욱 공고히 하며 견조한 실적을 달성했다"며 "각 지역별 해외법인 역할과 국내외 생산 인프라를 강화해 글로벌 수요를 뒷받침하며 성장을 지속해 가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com