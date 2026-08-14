씨싸이트, 상반기 당기순이익 11억 흑자전환

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비용 효율화·생산성 개선 영향

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 의류 제조업체 씨싸이트가 올해 상반기 당기순이익 흑자 전환에 성공했다. 매출은 감소했지만 비용 효율화와 생산성 개선 등을 통해 수익성을 끌어올렸다는 설명이다.

14일 씨싸이트에 따르면 올해 상반기 연결 기준 매출액은 791억원으로 전년 동기 대비 6% 감소했지만 영업이익은 1억3000만원, 당기순이익은 11억6000만원을 기록해 흑자 전환했다.

별도 기준 매출액은 713억원으로 같은 기간 12% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 13% 증가한 5억1000만원을 기록했으며 당기순이익은 22억원으로 흑자 전환했다.

씨싸이트 로고. [사진=씨싸이트]

회사 측은 미국 관세 인상에 따른 북미 시장 소비 둔화와 주요 고객사의 재고 조정 등 어려운 영업 환경에도 비용 효율화와 구조조정, 생산성 개선 등을 통해 수익성을 개선했다고 설명했다.

씨싸이트는 향후 고객사 주문 회복과 생산 효율화, 고부가가치 제품 비중 확대 등을 통해 수익성 개선에 집중할 계획이다.

씨싸이트 관계자는 "글로벌 의류 시장의 불확실성이 지속되는 가운데서도 당기순이익 흑자 전환을 달성하며 실적 개선의 기반을 마련했다"며 "앞으로도 수익성 중심의 경영 기조를 강화하고 고객 포트폴리오 다변화와 생산 효율화를 통해 안정적인 성장 구조를 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "하반기에는 주요 고객사의 주문 흐름 등을 면밀히 살펴 계절적 성수기 효과를 극대화하고 수익성 개선에 집중할 것"이라고 강조했다.

winter1004@newspim.com