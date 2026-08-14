전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.14 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

野 의원들, 8·13 대책에 맹공…"청년 비아파트 유도하며 대출 규제만 강화"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘이 14일 8·13 부동산 대책을 비판했다
  • 청년 수요 외면하고 비아파트 매입만 유도했다고 했다
  • 대출 규제보다 실수요 맞는 주거대책을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

안철수 "주거 사다리 놓아달랬더니 가두리 쳐"
정희용 "실제 주거 선호와 동떨어져"
박수영 "청년도 아파트 살고 싶다"
최은석 "공급 내세웠지만 또 대출 규제"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 의원들이 정부의 8·13 부동산 대책을 두고 청년층의 실제 주거 수요를 외면한 채 비아파트 매입을 유도하고 대출 규제만 강화한 대책이라며 일제히 비판에 나섰다.

안철수 국민의힘 의원은 14일 자신의 페이스북을 통해 "2030이 4억원 이하 빌라, 오피스텔을 매입하면 주택담보인정비율(LTV) 80%의 저리 대출을 제공하겠다는 것"이라며 "수도권 월세가 부담되면 그 돈으로 대출받아 비아파트에서 20~30년 살라는 의도"라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 안철수 국민의힘 의원이 12일 서울 여의도 국회 소통관에서 당 조직강화 특위 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com

◆안철수 "주거 사다리 놓아달랬더니 가두리 쳐"

안 의원은 국토연구원 자료를 인용해 "2030의 79.7%가 선호 주택으로 아파트를 꼽았고 청년의 비아파트 자가 비율은 4.5%에 불과하다"며 "현실 때문에 빌라나 오피스텔에 살면서도 소득이 쌓이면 아파트로 옮겨갈 계획으로 살고 있는 것"이라고 설명했다.

이어 "아파트로 옮겨갈 사다리를 놓아달라는 건데 밑단에 가두리를 치고 여기서만 지내라고 한 것"이라며 "2030의 마음을 너무 가볍게 다뤘다. 청년 모독"이라고 했다.

정희용 국민의힘 사무총장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆정희용 "실제 주거 선호와 동떨어져"

정희용 국민의힘 사무총장도 "청년층 주거 지원을 위해 비아파트 구입 지원 정책모기지를 내놓았지만 청년들의 실제 주거 선호와 동떨어진 정책이라는 지적이 나온다"고 가세했다.

정 사무총장은 "수도권에 23만 가구 이상을 공급하겠다며 숫자를 늘어놓았지만 정작 시장이 절실히 원하는 서울 도심 공급은 강서구 염창공원 부지 1000호가 전부"라며 "막혀 있는 주택 거래의 숨통을 틔울 수 있는 전월세 유통 공급 방안도 찾아보기 어려웠다"고 지적했다.

이어 "숫자만 부풀린 공급 대책이 아니라 청년과 서민이 실제로 원하는 곳에 원하는 주택을 공급할 수 있는 실효성 있는 대책을 재강구하기 바란다"고 했다.

 

박수영 국민의힘 의원 [사진=박수영 의원실]

◆박수영 "청년도 아파트 살고 싶어"

박수영 의원 역시 "청년이나 신혼부부는 아파트에 살면 안 되나"라며 정부 대책을 비판했다.

박 의원은 "아파트에 살지, 비아파트에 살지는 대출을 받는 청년이 선택할 문제"라며 "청년도, 신혼부부도 아파트에 살고 싶다"고 강조했다.

그러면서 "맹탕 공급대책을 거둬들이고 청년과 신혼부부가 진짜 살고 싶은 곳에 살도록 도와주는 주거대책부터 마련하라"고 촉구했다.

 

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆최은석 "공급 확대 내세웠지만 들여다보면 다시 대출 규제"

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평에서 "공급 확대를 전면에 내세웠지만 금융대책의 속을 들여다보면 또다시 대출 규제"라고 비판했다.

최 원내수석대변인은 비거주 1주택자의 전세대출 보증비율 인하와 총부채원리금상환비율(DSR) 소득 산정 방식 변경 등을 거론하며 "직장 때문에, 자녀 교육 때문에 불가피하게 보유주택과 다른 지역에 거주하는 1주택 실수요자까지 사실상 투기 세력과 한데 묶어 돈줄을 조이겠다는 것"이라고 말했다.

또 이재명 대통령의 "지금 같은 부동산 상황이 계속되면 잃어버린 20년, 30년이 올 수 있다"는 발언을 언급하며 "정작 그 '잃어버린 30년'을 앞당기고 있는 것은 시장의 현실을 외면한 정부의 부동산 정책"이라고 주장했다.

그러면서 "땜질식 규제를 덧대는 것이 아니라 정책의 근본 방향부터 바로잡아야 한다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'4할 타자' 백인천 전 감독 별세 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국프로야구 역사상 유일한 4할 타자로 남은 백인천 전 감독이 별세했다. 향년 84세. 한국야구위원회(KBO)와 야구계 관계자에 따르면 충남 천안에 거주하던 백 전 감독은 14일 오전 6시 30분께 뇌경색 악화로 세상을 떠났다. [서울=뉴스핌] 선수 시절 타격을 하고 있는 故백인천 전 감독. [사진=KBO 홈페이지 캡처] 2026.08.14 football1229@newspim.com 고인은 이날 오전 심정지 상태로 거주지 인근 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀다. 네 차례 뇌경색과 한 차례 뇌출혈을 겪으며 장기간 투병해 온 고인은 전날에도 병원 정기 검진을 받을 정도로 비교적 안정적인 상태였던 것으로 전해졌다. 일본 프로야구 무대에서 19년간 활약하다가 1982년 한국 프로야구 출범과 함께 귀국한 고인은 MBC 청룡 초대 감독 겸 선수로 뛰었다. 그해 타율 0.412를 기록하며 한국프로야구 역사상 유일한 4할대 타율을 남겼다. 이 기록은 40년 넘게 깨지지 않고 있다. 1984년 삼미 슈퍼스타즈에서 선수 생활을 마친 고인은 지도자로도 굵직한 발자취를 남겼다. 1990년 LG 트윈스 창단 감독으로 부임해 한국시리즈 우승을 이끌었다. 이후 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠 감독도 역임했다. 백 전 감독의 별세로 1982년 한국프로야구 6개 구단 초대 감독 가운데 생존자는 박영길 전 롯데 자이언츠 감독만 남게 됐다. KBO는 고인의 장례를 KBO장으로 치르기로 했다. 빈소는 천안 단국대병원에 마련됐다. 발인 등 장례 일정은 미국에 거주 중인 동생이 귀국하는 대로 확정될 예정이다. football1229@newspim.com 2026-08-14 09:30
사진
靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 시비에스(CBS) 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다. 하 수석은 "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 희망했다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며 "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다"고 말했다. 하 수석은 "이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있다"며 "주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆"2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 150만호 착공이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만호 정도고 (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만7000호 정도"라며 "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만호 이상이 있다"며 "지난해 9·7 대책 때 135만호 정도 발표했다"고 말했다. 하 수석은 "그 다음에 올해 1·29 대책도 있는데 이걸 다 합치면 한 150만호 정도를 이재명 정부 임기 안에 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며 "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 안에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] ◆"청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다"며 "시가로 따지면 한 21억원 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남과 서초는 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도 "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어 잘 살펴보고 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 밝혔다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 설명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책자금 대출이 있다"며 "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동