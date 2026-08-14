한국타이어, 포뮬러 E '런던 E-PRIX' 타이어 독점 공급…시즌 최종전

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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 전기차 레이싱 타이어를 독점 공급하는 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십' 시즌 12 최종전이 오는 15~16일(현지시간) 영국 런던에서 열린다고 14일 밝혔다.

포뮬러 E 시즌 11 2025 런던 E-PRIX 경기 장면 [사진=한국타이어앤테크놀로지]

시즌 제16·17라운드로 열리는 '2026 한국 런던 E-PRIX'는 이틀간 두 차례 경기를 치르는 더블헤더 방식으로 진행되며, 드라이버와 팀 챔피언을 결정한다. 한국타이어는 이번 시즌 세 번째로 타이틀 스폰서를 맡는다.

대회가 열리는 엑셀 런던 서킷은 총 길이 2.077km, 20개 코너로 구성됐다. 레이싱 트랙이 '로열 빅토리아 독' 전시장 내부를 통과한 뒤 외부로 이어져 서로 다른 노면과 환경에서 주행하는 것이 특징이다.

차량이 서로 다른 노면을 반복적으로 오가며 급가속과 급감속을 이어가는 데다, 경기장 내외부의 명암과 기후 조건까지 변화해 높은 주행 난도가 예상된다.

한국타이어는 이번 대회에 포뮬러 E 공식 레이싱 타이어 '아이온 레이스(iON Race)'를 공급한다. 아이온 레이스는 최고속도 시속 322km, 제로백 1.86초의 전기 레이싱 머신 'GEN3 에보'에 맞춰 개발됐다. 급가속·급제동과 노면 변화에 대응할 수 있도록 접지력과 내열 성능, 핸들링 성능을 갖췄다.

현재 드라이버 챔피언십에서는 '안드레티 포뮬러 E 팀'의 제이크 데니스가 146점으로 선두를 달리고 있다. '재규어 TCS 레이싱'의 미치 에반스가 144점, '포르쉐 포뮬러 E 팀'의 파스칼 베를라인이 141점으로 뒤를 잇고 있다. 선두와 격차가 크지 않은 만큼 마지막까지 접전이 예상된다.

한국타이어는 대회 기간 경기장 내 팬 빌리지에서 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온' 제품군과 포뮬러 E 공식 레이싱 타이어 아이온 레이스를 전시할 예정이다.

한국타이어는 포뮬러 E와 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC) 등에 레이싱 타이어를 공급하고 있으며, 모터스포츠에서 확보한 데이터를 고성능·전기차 타이어 연구개발에 활용하고 있다.

flurry327@newspim.com