임미애 "부동산·세제개편안에 대한 수도권 의원들의 우려 목소리 많이 나와"

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"청년 기회박탈·노년 자산훼손 느낌 들지 않도록 섬세하게 해야"

"당 대표 후보들, 분열과 갈등조장 메시지 아쉬워"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 14일 정부의 부동산 세제개편안과 관련해 "청년 세대 입장에서 기회의 박탈로 비춰지고 노년층 입장에서는 마지막 가지고 있는 자산이 훼손된다는 느낌이 들지 않도록 섬세해야 한다"고 밝혔다.

임 후보는 이날 KBS 라디오 '전격시사'에 출연해 전일 비공개 의원총회에서 세제개편안에 대한 논의 결과 "수도권 의원들 입장에서는 굉장히 우려 섞인 목소리가 많이 나왔다"고 했다.

임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 지난 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

임 후보는 "지방에 살다 보니 지방의 눈으로 부동산 문제를 바라볼 수밖에 없다"며 "공급 관련한 정책들이 오히려 수도권으로 너무 집중되는 현상을 가져오지 않을까라는 우려심을 가지고 볼 수밖에 없다"고 했다.

이어 "다시 한번 꼼꼼하게 들여다봐야겠다는 생각"이라고 했다.

임 후보는 당 대표 후보들이 내는 메시지에 대해서도 강한 실망감을 드러냈다.

그는 "아무리 표를 얻기 위한 기자회견이었다 하더라도 그래도 당의 최고 지도부가 되겠다고 나선 사람들이 내는 메시지가 저렇게 분열과 갈등을 조장하는 언어들로 가득한 기자회견을 하는 게 맞나"라고 비판했다.

이어 "내일 나주에서 시작하는 유세 때부터 메시지가 바뀌었으면 좋겠다"며 "끝나고 안 볼 사이도 아닌데 어쩌자고 저렇게 극단으로 치닫는 메시지 그걸 통해서 그 한 표를 얻기 위한 메시지로만 자신의 모든 것을 채우려고 하는가라는 아쉬움이 있다"고 했다.

chogiza@newspim.com