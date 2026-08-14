파미셀, 줄기세포 함유 스킨케어 '플레이셀' 리뉴얼 출시

AI 핵심 요약beta
- 파미셀이 14일 더마 브랜드 플레이셀을 리뉴얼 출시했다.
- 플레이셀은 판테놀과 줄기세포 배양액을 담은 6종으로 구성했다.
- 파미셀은 젊은층용 데일리 더마 제품을 확대하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 파미셀이 더마 코스메틱 브랜드 '바이 파미셀 랩'의 데일리 스킨케어 라인 '플레이셀'을 리뉴얼 출시했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 제품은 판테놀을 핵심 성분으로 채택하고, 자사의 인체골수유래 줄기세포 배양액을 제품별로 1~7% 함유했다. 피부 장벽 강화와 진정, 보습 및 재생을 돕는 것을 목표로 개발됐다.
플레이셀은 피부 관리 순서에 따라 6종으로 구성했다. 클렌징 제품 '판테놀 리세터 클렌저', 토너 '판테놀 밸런서 워터 토너'와 '판테놀 밸런서 밀크 토너', 집중 케어 제품 '판테놀 힐러 앰플', 크림 '판테놀 코어 크림', 선크림 '판테놀 클레어 선크림'이다.
핵심 제품인 '판테놀 힐러 앰플'은 피부에 집중적인 영양과 수분을 공급하며 피부 컨디션 회복을 돕는다. '리세터 클렌저'는 하루 동안 쌓인 노폐물과 메이크업을 제거하고, 토너 제품들은 세안 후 피부 유·수분 밸런스를 맞춘다. '코어 크림'은 피부 장벽을 케어하고, '클레어 선크림'은 자외선 차단과 함께 맑은 사용감을 제공한다.
파미셀 관계자는 "플레이셀은 줄기세포 화장품의 고가 이미지를 벗어나 젊은층의 일상적인 피부 관리를 제안하는 브랜드"라며 "줄기세포 기술을 접목한 데일리 더마 코스메틱을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com