EV트렌드코리아 25일 개막…기아·BMW·BYD 등 전동화차 12종 집결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)부터 목적기반모빌리티(PBV), 전기 픽업, 플러그인 하이브리드(PHEV)까지 최신 전동화 차량을 한자리에서 만나볼 수 있는 전시회가 열린다.

'EV트렌드코리아 2025'에서 전기차를 체험하는 참관객. [사진=한국자동차기자협회]

코엑스는 오는 25일부터 27일까지 서울 코엑스 A홀에서 'EV트렌드코리아 2026'을 개최한다고 14일 밝혔다.

올해 행사에는 기아와 KG모빌리티(KGM), 볼보자동차코리아, BMW, BYD 등 국내외 5개 완성차 브랜드가 참가해 총 12종의 전동화 차량을 선보인다.

기아는 콤팩트 전기 SUV 'EV3'와 패밀리 전기 SUV 'EV5', PBV 'PV5 패신저'를 전시한다. 승용 전기차부터 공간 활용성을 높인 PBV까지 다양한 전동화 라인업을 소개할 예정이다.

KGM은 '액티언 하이브리드'와 전기 SUV '토레스 EVX', 전기 픽업 '무쏘 EV'를 내놓는다. 액티언 하이브리드는 듀얼 테크 하이브리드 시스템을 탑재했으며 토레스 EVX에는 리튬인산철(LFP) 블레이드 배터리가 적용됐다.

볼보자동차코리아는 플래그십 전기 SUV 'EX90'과 전기 세단 'ES90'을 전시한다. 두 차량에는 전기 아키텍처와 코어 컴퓨터, 존 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된 '휴긴 코어'와 800V 전기 시스템이 적용됐다.

BMW는 순수전기 세단 'i5'와 차세대 전기 스포츠액티비티차량(SAV) '더 뉴 iX3'를 선보인다. 더 뉴 iX3는 BMW의 차세대 전동화 전략인 '노이어 클라쎄'의 첫 양산형 모델이다.

BYD코리아는 전기 SUV '아토 3'와 중형 PHEV '씨라이언 6 DM-i'를 전시한다. 씨라이언 6 DM-i에는 BYD의 독자적인 PHEV 기술이 적용됐다.

행사 기간에는 전시 차량을 직접 운전할 수 있는 'EV라이드 2026'도 코엑스 일대에서 진행된다.

시승 차량은 더 뉴 BMW iX3와 iX, KGM 무쏘 EV, BYD 씨라이언 6 DM-i와 씰, 씨라이언 7 등 총 6종이다. 사전 신청을 통해 시승할 수 있으며 잔여 회차에 한해 현장 접수도 진행한다.

코엑스 관계자는 "올해 완성차 라인업은 전기차가 일상적인 승용차를 넘어 PBV와 픽업, 프리미엄 SUV 등 다양한 이동 수요와 활용 영역으로 확장되고 있음을 보여준다"며 "브랜드별 전동화 차량의 개성과 매력을 살펴보고 시승을 통해 전동화 모빌리티의 현재를 경험하길 바란다"고 말했다.

EV트렌드코리아 2026은 전기차와 충전 인프라, 배터리 및 관련 기술을 아우르는 전기차 전문 전시회다. 올해는 '2026 자율주행모빌리티산업전'과 '2026 무인이동체산업엑스포×민군협력엑스포'와 함께 '2026 퓨처 모빌리티 위크'로 통합 개최된다.

chanw@newspim.com