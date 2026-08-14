성문전자, 상반기 영업익 16억7000만원·'최대 실적 경신'

AI 핵심 요약beta
- 성문전자가 14일 상반기 영업이익 16억5000만원을 냈다.
- 매출은 11.6% 늘어난 312억9000만원을 기록했다.
- 중국 성문청도와 증착필름 수요가 실적을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 성문전자가 상반기 영업이익 16억5000만원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 26.4% 증가한 수치로, 반기 만에 지난해 연간 영업이익 16억7000만원에 육박하는 성과를 거뒀다.
회사에 따르면 같은 기간 매출액은 11.6% 성장한 312억9000만원을 기록했다. 반기 기준 처음으로 300억원대를 돌파했으며, 이는 전년 연결 매출의 58% 규모다. 당기순이익은 22억원으로 세 자릿수 성장을 기록했다.
회사는 이 같은 실적 성장은 전방산업의 고부가가치 증착필름 수요 확대에 따른 것이라고 설명했다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 19.6% 증가한 174억원을 달성했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 78.7%, 1581.2% 증가한 9.8억원, 14.7억원을 기록했다.
성문전자가 지분 100%를 보유한 중국 현지법인 성문청도가 주요 성장 동력이 됐다. 성문청도는 상반기 매출 210억원, 영업이익 13억원을 기록했다. 이는 지난해 연간 매출의 약 60%, 영업이익의 약 140%에 해당하는 수준이다. 관계사인 봉성전자(성문전자 지분 25%)도 상반기 누적 매출 169억원, 영업이익 11억원을 기록하며 실적 회복세를 나타냈다.
성문전자 관계자는 "올 상반기는 본사의 안정적인 수익성과 성문청도 성장세가 맞물리며 실적 성장을 이끈 시기"라며, "조만간 회사가 전력을 다해 준비했던 신사업 분야 진출도 구체적으로 공개할수 있을 것"이라고 설명했다.
nylee54@newspim.com