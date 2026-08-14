스토브, 'BIC 2026' 골드 스폰서 참가…입점사 부스·온라인 체험 지원

AI 핵심 요약beta
- 스토브가 14일부터 16일까지 BIC 2026에 골드 스폰서로 참가했다.
- 스토브가 부스서 파트너사 신작과 다양한 게임 라인업을 공개했다.
- 온라인에선 28일까지 STOVE x BIC 콜라보 페이지를 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'가 14일부터 16일까지 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 '부산인디커넥트(BIC) 페스티벌 2026'에 골드 스폰서로 참가한다.
스토브는 이번 BIC 2026에서 입점 파트너사들의 오프라인 부스 출품을 지원하며 다양한 장르의 게임 라인업을 선보인다. 중국의 써마이트 게임즈는 '하우스 오브 레거시', '바벨호의 여행 안내서', '론스타 헌터' 3종을 출품하고, 라인게임즈는 투멘게임즈에서 개발한 퍼블리싱 신작 'A.S.S.(Amazing Slot Survival)'를 스마일게이트 부스에서 최초 공개한다. 다락방친구들 역시 신작 '게임회사 폐급사원 민아씨'를 처음 선보인다.
스마일게이트의 글로벌 퍼블리싱 타이틀 '골목길: 귀흔'(개발사 AIXLAB)은 지난해 BIC 경쟁 부문 출품에 이어, 올해는 빅커넥터즈가 선정하는 '커넥트픽'에 이름을 올렸다.
온라인에서는 오는 28일까지 부산인디커넥트(BIC) 페스티벌 조직위원회와 함께 'STOVE x BIC' 콜라보 페이지를 운영한다. 콜라보 페이지에는 총 70여개 출품작이 참여했다. 오프라인 현장을 찾지 못한 유저들도 데모 게임을 무료로 체험할 수 있고, 정식 출시된 게임에는 10% 할인 쿠폰을 지원한다.
flurry327@newspim.com