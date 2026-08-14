HS효성첨단소재, '815런' 3년 연속 후원

AI 핵심 요약beta
- HS효성첨단소재가 15일 815런을 후원했다.
- 임직원도 참여해 독립유공자 후손 주거개선에 힘썼다.
- 회사 측은 애국정신 계승 지원을 이어가겠다고 했다.
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조현상 부회장 "창업주 애국정신 이어 지속적인 관심·지원"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=HS효성첨단소재가 광복절을 맞아 독립유공자 후손의 주거환경 개선을 지원하는 기부 마라톤 캠페인에 3년 연속 힘을 보탠다.
HS효성첨단소재는 오는 15일 서울 상암월드컵공원에서 열리는 한국해비타트의 '2026 815런'을 후원한다고 14일 밝혔다. 올해는 사내 공모를 통해 선정된 임직원들이 가족·지인과 함께 행사에 직접 참여한다.
815런은 광복절의 의미와 독립유공자에 대한 감사함을 되새기기 위해 2020년부터 매년 열리는 기부 마라톤 캠페인이다. 참가비와 기업 후원금 전액은 독립유공자 후손의 주거환경 개선에 사용된다.
HS효성첨단소재는 2024년부터 815런을 후원해왔다. 올해는 단순 후원을 넘어 임직원들이 직접 행사에 참여하며 HS효성그룹의 슬로건인 '가치 또 같이'의 의미를 실천한다는 계획이다.
HS효성그룹은 이번 보훈 나눔 활동이 선대로부터 이어진 애국정신과 맞닿아 있다고 설명했다. 효성그룹 창업주인 고(故) 만우 조홍제 선대회장은 중앙고보 재학 당시 6·10 만세운동에 참여해 옥고를 치렀다.
조현상 HS효성 부회장은 "창업주의 애국정신은 오늘날 HS효성그룹을 있게 한 소중한 밑거름이자 정신적인 토대"라며 "국가를 위해 헌신한 독립유공자들의 숭고한 희생을 기억하고 그 뜻을 사회 구성원들과 함께 이어갈 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com