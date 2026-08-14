SC제일은행, 상반기 순이익 4244억원…전년비 103%↑

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비이자이익 확대·충당금 관리 효과

영업이익 59% 늘어난 4082억원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 자산관리와 외환파생 부문 호조에 힘입어 올해 상반기 두 자릿수 실적 개선을 기록했다.

SC제일은행은 상반기 연결 기준 당기순이익은 4244억원으로 지난해 같은 기간보다 103% 늘었다고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 4082억원으로 59% 증가했다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.08.14 peterbreak22@newspim.com

실적 개선은 자산관리(WM) 부문의 성장과 외환파생 관련 수익 확대, 안정적인 충당금 관리에 더해 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 과징금 관련 충당금 일부 환입(1102억원)이 반영된 영향으로 분석됐다.

이자이익은 견조한 여신 성장에도 순이자마진(NIM)이 0.24%포인트(p) 하락하면서 6090억원으로 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

반면 비이자이익은 고액자산가 고객 증가와 주식시장 활황에 따른 자산관리 실적 개선, 외환파생 부문 수익 증가에 힘입어 3656억원을 기록하며 전년 동기보다 78% 증가했다.

판매관리비는 임금과 물가 상승 등의 영향으로 4930억원을 기록해 전년보다 8% 늘었다. 다만 지난해 말 실시한 특별퇴직에 따른 인건비 절감 효과가 일부 비용 증가를 상쇄했다. 총 기대신용손실과 기타 충당금은 734억원으로 전년보다 28% 감소했다.

6월말 기준 총여신은 기업금융 수요 증가에 힘입어 44조7661억원으로 1년 전보다 4% 증가했다. 수익성 지표인 총자산순이익률(ROA)은 0.74%, 자기자본순이익률(ROE)은 15.43%로 각각 0.28%p, 7.82%p 상승했다.

자본건전성도 안정적인 수준을 유지했다. 6월 말 기준 BIS 총자본비율은 17.77%, 보통주자본비율(CET1)은 15.65%로 감독당국 기준을 웃돌며 충분한 손실흡수 능력을 유지했다고 회사 측은 설명했다.

자산관리 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다. 지난달 자산 10억원 이상 고객을 위한 도곡 프라이빗뱅킹(PB)센터를 개설했으며 글로벌 투자 네트워크를 활용한 자산관리 서비스를 확대하고 있다. 기업금융 부문에서도 SC그룹의 글로벌 네트워크를 기반으로 해외 투자와 무역 금융 서비스를 강화하고 있다.

한편 SC제일은행은 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서 2019년부터 2025년까지 7년 연속 지배구조 A+ 등급을 획득하는 등 ESG 경영도 지속하고 있다.

peterbreak22@newspim.com