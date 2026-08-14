대이작도서 음주운전 차량 중앙선 침범해 전기스쿠터 충돌…70대 사망

AI 핵심 요약beta
- 인천 옹진군서 60대 A씨가 12일 음주운전 사고를 냈다.
- A씨는 중앙선을 넘어 전기스쿠터를 들이받아 70대 여성을 숨지게 했다.
- 경찰은 A씨를 위험운전치사 혐의로 입건해 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 = 인천 옹진군 대이작도에서 술을 마신 60대 남성이 몰던 차량이 중앙선을 넘어가 맞은편의 전기스쿠터를 들이받아 70대 여성이 숨졌다.
인천 제물포경찰서는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의로 60대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 14일 밝혔다.
A씨는 지난 12일 오후 5시쯤 인천 옹진군 자월면 대이작도의 왕복 2차로 도로에서 술을 마신 상태로 스타렉스를 운전하다 중앙선을 넘어가 마주 오던 전기스쿠터를 충돌한 혐의를 받고 있다.
전기스쿠터를 몰던 70대 여성 B씨는 크게 다쳐 해양경찰 헬기로 인천시내 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
A씨는 사고 당시 혈중알코올농도가 면허취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 조사됐다.
경찰 조사 결과 A씨는 대이작도 선착장 인근 등에서 2차례에 걸쳐 술을 마시고 운전을 했던 것으로 파악됐다.
경찰은 사고 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 정확한 사고 경위와 음주운전 과정을 조사하고 있다.
hjk01@newspim.com