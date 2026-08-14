김혜경 여사 "한복 유네스코 등재 추진에 힘 보탤 것"

올해 9회째 맞은 '2026 한복상점' 방문

업계 종사자 격려…한복산업 미래 비전 살피기도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사가 14일 올해로 9회째를 맞은 '2026 한복상점' 행사에 방문해 업계 종사자들을 격려하고 한복산업의 성장 가능성과 미래 비전을 살폈다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 "김 여사는 이날 오전 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 한복상점'을 찾았다"며 "참가 업체와 전시 공간을 둘러보고 한복산업 종사자들을 격려했다"고 소개했다.

한복상점에는 전국 150여 개 한복 업체와 교육기관, 협력기관 등이 참가했다. 올해는 '한복을 짓는 시장'을 주제로, 120여 년 동안 한복 제작과 유통의 중심 역할을 해온 광장시장 한복주단시장을 조명하는 기획관도 마련됐다.

김혜경 여사가 2일 청와대 본관 인왕실에서 '한복생활 유네스코 인류무형문화유산 등재추진단' 위원들과 차담회를 하기 전 전시된 한복을 둘러보고 있다. [사진=청와대]

김 여사는 행사장을 찾은 시민들과 반갑게 인사를 나누고 사진 촬영 요청에도 일일이 응했다. 전통한복을 자신만의 개성으로 재해석해 입은 방문객들에게는 '이렇게 입을 수도 있느냐"라며 관심을 보였다.

외국인 방문객들에게 김 여사는 어느 나라에서 왔는지, 둘러본 소감은 어떤지 등을 물으며 대화를 이어갔다. 특히 아랍에미리트에서 왔다는 방문객에게는 "한복에 관심을 가져줘서 고맙다"고 전했다.

김 여사는 참가 업체들의 부스를 차례로 방문하며 한복의 다양한 모습과 새로운 가능성에 관심을 보였다. 전통한복을 현대적으로 재해석하는 '서담화'에서는 전통적인 봉제기법과 현대적인 실루엣을 접목한 한복을 살폈다.

김 여사는 한복이 물세탁도 가능한지 물어보며 "한복은 관리하기 어렵다는 이야기도 있는데, 이렇게 관리가 편리하다면 많은 사람들이 좋아할 것 같다"고 말했다.

◆ '4대째' 가업 이어온 이들에게 "자랑스럽다" 격려

이어 김 여사는 광장시장 기획관을 찾아갔다. 4대째 가업을 이어오고 있는 '할머니갑사' 관계자들에게 김 여사는 한복의 전통을 지켜온 데 대해 "자랑스럽다"며 각별한 격려를 전했다. '나래솔' 관계자가 한복의 생활화·현대화 흐름 속에서 전통 실크 소재의 한복을 찾는 수요가 줄어들고 있다며 아쉬움을 전하자, 김 여사는 "한복의 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진에도 계속 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

김 여사는 일정을 마무리하며 "한복은 오랜 시간 우리의 삶과 함께해온 소중한 문화유산이자 대한민국을 대표하는 문화자산"이라며 "전통 기술을 이어가는 장인들과 새로운 감각으로 한복을 만들어가는 디자이너들의 노력이 우리 한복산업의 경쟁력을 더욱 높여갈 것"이라고 말했다.

그러면서 김 여사는 "K-콘텐츠에 대한 세계인의 관심이 높아지는 만큼 한복도 대한민국을 대표하는 문화산업으로 더욱 성장하고, 국민들이 일상 속에서 한복을 자연스럽게 즐기는 문화가 더욱 확산되기를 기대한다"고 소망했다.

pcjay@newspim.com