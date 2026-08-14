제이엘케이, 과기정통부 혁신제품 지정서 수여…AI 기술력 인정

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뇌출혈·뇌동맥류 검출 및 진단보조 AI 혁신성 인정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이는 뇌출혈 및 뇌동맥류 인공지능(AI) 솔루션 'JLK-ICH'와 'JLK-UIA'에 대한 과학기술정보통신부 '우수연구개발 혁신제품' 지정서와 현판을 수여받았다고 14일 밝혔다.

과기정통부는 지난 13일 경기 성남시 리벨리온에서 '2026년 상반기 우수연구개발 혁신제품 지정서 수여식'을 개최했다. 행사에는 과기정통부 제1차관과 연구성과혁신정책과장, 한국산업기술진흥협회 상임부회장 등이 참석했으며 제이엘케이와 리벨리온 등 13개 기업에 혁신제품 지정 인증서와 현판을 수여했다.

13일 열린 '2026년 상반기 우수연구개발 혁신제품 지정서 수여식'에서 김동민 제이엘케이 대표이사(가운데)가 구혁채 과학기술정보통신부 1차관(왼쪽), 조낙현 한국산업기술진흥협회 상임부회장(오른쪽)과 기념촬영을 하고 있다.[사진=제이엘케이]

제이엘케이의 JLK-ICH와 JLK-UIA는 지난해 12월 과기정통부 우수연구개발 혁신제품으로 지정됐다. 두 제품은 AI를 활용해 각각 뇌출혈과 뇌동맥류를 검출하고 의료진의 진단을 보조하는 의료영상 분석 소프트웨어다.

우수연구개발 혁신제품은 정부 연구개발(R&D) 사업을 통해 개발된 제품 가운데 기술 혁신성과 공공서비스 개선 가능성 등을 평가해 지정하는 제도다. 혁신제품으로 지정되면 공공조달 시장 진입을 지원받을 수 있어 제이엘케이는 이번 지정을 계기로 공공의료 분야에서 제품 활용 확대를 추진할 계획이다.

JLK-ICH는 비조영 뇌 컴퓨터단층촬영(CT) 영상을 AI로 분석해 뇌출혈 여부와 의심 영역을 검출하는 제품이다. 뇌출혈은 신속한 진단과 치료 여부 판단이 중요한 응급질환인 만큼 영상 분석을 통해 의료진의 의사결정을 보조하도록 개발됐다.

JLK-UIA는 뇌 자기공명혈관조영술(MRA) 영상을 분석해 뇌동맥류 여부와 의심 영역을 검출한다. 뇌동맥류는 파열될 경우 지주막하출혈 등으로 이어질 수 있어 조기 발견과 지속적인 관리가 중요하다.

제이엘케이는 혁신제품 지정을 발판으로 두 솔루션의 공공의료기관 공급과 사업화를 확대할 방침이다. 뇌졸중을 비롯한 뇌질환 분야에서 확보한 의료영상 AI 기술을 활용해 실제 의료현장에서의 적용 사례도 늘려나간다는 계획이다.

김동민 제이엘케이 대표는 "JLK-ICH와 JLK-UIA의 우수연구개발 혁신제품 지정은 그동안 축적해 온 뇌질환 의료 AI 기술의 혁신성과 활용 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "공공의료 현장에서 의료 AI가 실질적인 가치를 창출할 수 있도록 제품 공급과 사업화에 속도를 내겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com