오뚜기, 상반기 영업익 1046억…"해외 매출 증가세"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2분기 영업익은 0.3% 오른 453억

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 2026년 상반기(연결 기준) 매출 1조8990억원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 내수 오뚜기밥류와 용기면류 판매 호조에 해외 수출 증가가 더해진 결과다.

주식회사 오뚜기 CI. [사진= 오뚜기]

14일 오뚜기가 공시한 반기보고서에 따르면 회사의 올해 상반기 연결 매출액은 1조8990억원으로 전년동기(1조8228억원) 대비 4.2% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 1046억원으로 2.0% 증가했지만 영업이익률은 5.5%로 전년동기(5.6%) 대비 0.1%포인트 하락했다. 상반기 순이익은 683억원으로 전년동기 대비 1.3% 늘었다.

해외 매출은 상반기 2205억원으로 전년동기 대비 12.3% 증가했다. 전체 매출에서 해외가 차지하는 비중은 11.6%로 전년동기보다 0.8%포인트 확대됐다. 내수 시장 성장이 둔화되는 상황에서 해외 채널이 새로운 성장축으로 자리잡고 있다는 분석이 나온다.

2분기(4~6월)만 놓고 보면 매출액은 9438억원으로 전년동기 대비 4.6% 증가했다. 해외 매출은 1106억원으로 15.1% 늘었고 매출 비중은 11.7%로 1.1%포인트 확대됐다. 반면 영업이익은 453억원으로 0.3% 증가에 그쳤고 영업이익률은 4.8%로 전년동기(5.0%) 대비 0.2%포인트 낮아졌다. 순이익은 332억원으로 전년동기 대비 2.7% 감소했다.

오뚜기 관계자는 "이익적인 부분에서 어려움이 있는 반기였지만, 점진적으로 해외 매출이 증가하고 있다"고 말했다.

원가 부담과 판매관리비 증가가 이익률을 짓누르는 가운데 해외 매출 확대가 하반기 실적을 가늠할 것으로 보인다.

fineview@newspim.com