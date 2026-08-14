조정식 의장, 빌 게이츠와 회동…"불평등과 소외 없는 '모두의 AI' 위해 노력"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 14일 빌 게이츠와 AI·보건 협력 방안을 논의했다.
- 조 의장은 AI 기본법 시행을 언급하며 모두의 AI를 강조했다.
- 그는 한국의 AI·바이오 역량으로 글로벌 보건 협력을 넓히겠다고 했다.
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게이츠 "글로벌 보건에 대한 국회의 관심에 감사"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장이 14일 빌 게이츠 게이츠 재단 이사장과 만나 인공지능(AI) 시대의 불평등 해소와 글로벌 보건 협력 방안을 논의했다.
조 의장은 이날 의장 집무실에서 "대한민국 국회도 세계에서 두 번째로 AI 기본법을 제정해 올해 1월부터 시행에 들어갔다"며 "AI 발전의 혜택에서 불평등과 소외가 없는 '모두의 AI'가 되도록 노력하고 있다"고 말했다.
이어 "대한민국은 세계적 수준의 인프라와 제조 역량, 우수한 인재를 바탕으로 AI와 바이오 분야에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다"며 양국 협력의 가능성을 제시했다. 게이츠 재단이 보건·교육·농업 현장에 AI를 접목해온 것으로 알려진 가운데, 조 의장은 한국의 역량이 인류 공동의 문제 해결에 기여할 수 있다고 강조했다.
아울러 조 의장은 오는 10월 한국에서 개최될 세계 바이오 서밋과 연내 게이츠 재단 한국사무소 개소를 계기로 글로벌 보건기구와의 파트너십을 강화하고 글로벌 보건을 의회외교의 주요 의제로 삼겠다고 밝혔다.
이에 빌 게이츠 이사장은 "글로벌 보건에 대해 의장님과 국회가 관심을 가져주신 데 감사한다"며 "세계적인 전염병 예방 등을 위해 현재 한국의 여러 기업들과 협력관계를 구축하고 있는데, 앞으로도 이런 파트너십이 더 심화될 수 있기를 기대한다"고 말했다.
allpass@newspim.com