6월 시중 통화량 29.4조원 증가…기업 보유 M2 45.7조원↑

AI 핵심 요약beta
- 6월 통화량이 기업 자금 중심으로 29조4000억원 늘었다.
- 비금융기업 보유 M2가 45조7000억원 증가하며 증가세를 이끌었다.
- MMF와 정기예적금이 늘고 가계 보유 M2는 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가계·비영리단체 보유 M2는 19.8조원 감소
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 시중 통화량이 기업 자금을 중심으로 증가했다. 비금융기업의 단기 여유자금 운용이 확대되면서 머니마켓펀드(MMF)와 정기예적금이 늘었다.
한국은행이 14일 발표한 '2026년 6월 통화 및 유동성'에 따르면 6월 광의통화(M2·평잔·계절조정계열)는 4213조원으로 전월 대비 29조4000억원(0.7%) 증가했다. 전년 동월 대비로는 6.0% 늘었다.
경제주체별로는 비금융기업의 보유 M2가 전월보다 45조7000억원 늘어 증가세를 이끌었다. 기타금융기관도 5조4000억원 증가한 반면 가계 및 비영리단체는 19조8000억원 감소했다.
금융상품별로는 MMF가 비금융기업의 단기 여유자금 운용 확대 등의 영향으로 전월보다 7조3000억원 증가했다. 2년 미만 정기예적금도 기업 보유분이 늘어나면서 전월 4조7000억원 감소에서 7조1000억원 증가로 전환했다.
요구불예금과 수시입출식 저축성예금은 각각 1조5000억원, 1조4000억원 증가했다. 반면 수익증권은 2조9000억원, 시장형상품은 2조7000억원 각각 감소했다.
6월 협의통화(M1·평잔·계절조정계열)는 1402조9000억원으로 전월 대비 0.4% 증가했다. 전년 동월 대비로는 5.9% 늘었다.
금융기관유동성(Lf·평잔)은 전월 대비 1.0% 증가했으며 전년 동월 대비로는 6.0% 늘었다. 광의유동성(L·말잔)도 전월 대비 0.8%, 전년 동월 대비 6.4% 증가했다
eoyn2@newspim.com