KB금융, 광복 81주년 '함께 부르는 대한이 살았다' 챌린지 영상 공개

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 81주년 광복절을 맞아 국민 공모로 완성된 '다시 쓰는 대한이 살았다'를 국민 목소리로 부른 '함께 부르는 대한이 살았다' 챌린지 영상을 14일 공개했다.

[사진=KB금융]

이번 챌린지는 광복의 의미를 국민의 목소리로 되새기고 독립을 향한 염원과 감사의 마음을 후대에 전달하기 위해 기획됐다.

지난 3월 18일부터 5월 31일까지 진행된 이번 행사에는 총 1025명의 국민이 참여했다. KB금융은 영상 완성도, 참여 노력, 온라인 확산성 등을 종합 검토해 최우수 참가자 3명과 참가상 수상자 10명을 선발했다.

참가자들은 '다시 쓰는 대한이 살았다' 연주 버전에 맞춰 직접 노래를 부른 영상을 제작한 뒤 필수 해시태그와 함께 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다. 최우수 참가자 3명에게는 태블릿PC와 블루투스 스피커, 무선 헤드폰을 경품으로 지급했으며, 추첨을 통해 선발된 10명에게는 음원 스트리밍 1년 이용권을 제공했다.

KB금융 관계자는 "광복의 의미를 함께 다지기 위해 이번 챌린지를 진행했다"며 "이 노래가 역사를 기억하고 다음 세대까지 그 의미를 이어나가는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

한편 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인은 지난 2019년 KB국민은행이 3·1운동 100주년을 기념해 시작한 '대한이 살았다' 프로젝트의 일환이다. 정재일 음악감독의 멜로디에 국민 노랫말 공모로 완성된 가사를 붙이고 가수 이적의 가창을 더해 완성됐다.

아울러 KB금융은 영상의 '좋아요' 및 '공유' 횟수 1회당 2026원을 적립하는 기부 캠페인을 병행한다. 연말까지 조성된 기부금 전액은 독립유공자 후손 소상공인을 지원하는 '명품가게 프로젝트'에 전달할 예정이다.

eoyn2@newspim.com