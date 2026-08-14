폭염 취약지역에 드론 띄운다…열화상 감시·안전수칙 방송 확대

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지방정부 드론 2584대·조종인력 3635명 활용…농경지·야외작업장 집중 예찰

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 극한 폭염에 대응하기 위해 지방정부가 보유한 드론을 농경지와 야외 작업장 등 폭염 취약지역에 본격 투입한다. 드론에 장착된 스피커로 폭염 안전수칙을 안내하고 열화상 카메라를 이용해 열섬 현상을 파악하는 등 현장 밀착형 폭염 대응을 강화한다.

행정안전부는 지방정부와 협력해 드론을 활용한 맞춤형 재난 예방과 현장 예찰 활동을 확대하고 있다고 14일 밝혔다.

[자료=행안부]

현재 지방정부가 보유한 드론은 총 2584대로, 조종인력 3635명이 시설물 안전점검과 산불 감시, 불법행위 단속, 농경지 병해충 방제 등 다양한 분야에서 활용하고 있다.

최근 폭염이 장기화하면서 드론의 활용 범위도 넓어지고 있다. 각 지방정부는 농경지와 비닐하우스, 야외 작업장 등 폭염 취약지역에 드론을 투입해 안전수칙을 안내하거나 열화상 카메라를 이용해 열섬 현상을 분석하고 있다.

울산과 세종, 경북, 경남, 충남 등은 농경지를 비롯해 해수욕장과 하천, 생활공원 등에 드론을 띄워 폭염 안전수칙과 휴식 안내 방송을 하고 있다.

대구는 온도·습도·풍속 등 기상정보를 통합 분석해 지역별 폭염 정보를 제공하는 '폭염 디지털 트윈'을 구축했다. 이를 토대로 폭염이 심각한 지역을 선별해 드론을 투입하는 방식으로 선제적인 예찰에 나서고 있다.

전남광주통합특별시 화순군은 '폭염드론예찰단'을 운영한다. 폭염특보가 발효되면 카메라와 확성기를 장착한 드론으로 농경지를 순찰하면서 폭염 속에서 일하는 농민들에게 야외 활동 자제를 안내한다.

경기 안양시는 온열질환자가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 드론이 촬영한 현장 영상을 시 재난안전상황실과 실시간으로 연계하고 있다.

행안부는 넓은 농경지처럼 사람이 직접 작업자를 찾기 어려운 지역에서 드론의 활용도가 높을 것으로 보고 있다. 기동성이 뛰어난 데다 사람이 접근하기 어려운 지역까지 신속하게 탐색할 수 있기 때문이다.

정부는 지방정부의 드론 활용을 폭염뿐 아니라 각종 재난으로 확대하기 위해 관련 인프라와 제도 개선을 지원할 계획이다.

올해는 전력 공급이 어렵거나 폐쇄회로(CC)TV가 설치되지 않은 재난 사각지대의 상황을 신속하게 파악할 수 있도록 지방정부가 촬영한 드론 영상 데이터를 행안부 중앙재난안전상황실과 연계하는 사업도 추진한다. 성과가 확인된 우수 활용 사례는 다른 지방정부로 확산할 방침이다.

김노경 행안부 재난안전정보통신국장은 "기후변화로 인해 가뭄과 폭염 등 재난 양상이 과거와 달리 대형화되고 장기화됨에 따라 사각지대 없는 신속한 현장 예찰이 무엇보다 중요해졌다"며 "앞으로도 지방정부가 기후위기 대응뿐만 아니라 다양한 재난 현장에서 드론을 활용할 수 있도록 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com