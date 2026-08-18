신한은행, '땡겨요 우수 가맹점 대출' 출시…최대 1억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 18일 땡겨요 우수 가맹점 대출을 출시했다.
- 실제 영업데이터를 반영해 최대 1억원까지 지원했다.
- 정산대금 자동상환과 신용평가 고도화도 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
BaaS 자동상환 서비스도 적용
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 상생 배달앱 '땡겨요' 가맹점의 실제 영업 데이터를 활용한 전용 대출상품을 선보이며 소상공인 금융지원 확대에 나섰다. 최대 1억원까지 대출을 지원하고, 배달 플랫폼 데이터를 신용평가에 반영해 금융 접근성을 높인 것이 특징이다.
신한은행은 18일 '땡겨요 우수 가맹점 대출'을 출시했다고 밝혔다.
대출 대상은 신한은행 땡겨요 가맹점 가운데 ▲땡겨요 정산계좌와 신한카드 가맹점 결제계좌를 신한은행으로 지정하고 ▲주요 배달 플랫폼 가운데 하나 이상을 신한은행 정산계좌로 이용하며 ▲최근 6개월 월평균 매출 1000만원 이상 ▲개업 후 6개월 이상 경과한 개인사업자다.
대출 한도는 최대 1억원이다. 최근 6개월 월평균 매출액 또는 월평균 신한카드 매입금액을 기준으로 산정하며 주요 배달 플랫폼의 정산계좌를 모두 신한은행으로 지정하면 해당 금액의 최대 3배, 일부만 지정하면 최대 2배까지 대출받을 수 있다. 대출 기간은 1년·2년·3년 가운데 선택할 수 있으며 원금분할상환 방식으로 운영된다.
이번 상품은 땡겨요에서 축적된 실제 영업성과와 매출 흐름을 대출 한도와 신용평가에 반영하도록 설계됐다. 기존 '땡겨요 사업자대출'보다 한도 산정 범위를 확대하고 다양한 거래 데이터를 활용해 우수 가맹점이 사업 규모에 맞는 자금을 조달할 수 있도록 지원한다.
신한은행은 BaaS(Banking as a Service) 기반 자동상환계좌서비스도 함께 적용했다. 매출 정산대금이 계좌로 입금되면 약정된 방식에 따라 대출 원금이 자동 상환돼 사업자의 상환 부담을 줄이고 자금 운용의 편의성을 높였다.
신용평가 체계도 한층 고도화했다. 주문·매출·쿠폰 이용 정보 등 땡겨요 관련 데이터 약 1100개 항목을 추가하고, 방제서비스 가입 여부와 소액결제 정보 등 기존 대안정보를 더해 총 1700여 개 항목을 평가에 활용한다. 평가 결과가 우수한 고객에게는 내부 신용등급을 한 단계 상향 적용한다.
한편 신한금융은 땡겨요를 소상공인 성장 지원 플랫폼으로 육성하기 위해 비금융 데이터를 금융과 연계한 서비스를 확대하고 있다.
peterbreak22@newspim.com