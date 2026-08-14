신한은행, ITZY 유나 출연 '신한 나라사랑카드' 신규 광고 공개

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 ITZY 유나 등 출연 광고를 공개했다.
- 나라사랑카드는 병역 이행 과정에 금융·생활 혜택을 준다.
- 신한은행은 14일부터 20일까지 용산역 팝업을 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 걸그룹 ITZY 멤버 유나, 배우 공민정, 임성재가 출연한 '신한 나라사랑카드' 신규 영상 광고를 14일 공개했다.
'신한 나라사랑카드'는 병역판정검사부터 현역 복무, 예비군까지 병역의무 이행 과정에 필요한 금융·생활 혜택을 제공하는 체크카드다. 군마트(PX) 및 대중교통 할인 혜택과 더불어 복무 중 무료 상해보험 등을 제공한다.
이번 광고는 촬영 현장을 배경으로 모델 유나가 광고 촬영에 몰입하면서 군인에 과몰입하는 모습을 담았다. 열정적인 유나의 모습과 이를 보며 당황하는 광고주 역의 공민정, 감독 역의 임성재가 보여주는 상반된 모습으로 반전 스토리텔링을 연출했으며 국군 장병을 향한 응원 메시지도 담아냈다.
신한은행은 광고 본편 외에도 출연진 인터뷰 영상, 훈련 장면을 활용한 군가 뮤직비디오, 쇼츠 등 다양한 디지털 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.
온라인 광고의 콘셉트는 오프라인으로도 확대된다. 신한은행은 오는 14일부터 20일까지 서울 용산역 대합실에서 '군장점' 콘셉트의 '신한 나라사랑카드' 팝업스토어를 운영한다. 방문 고객에게 유나와 협업한 한정판 굿즈를 제공하고 현장 이벤트도 함께 진행한다.
신한은행 관계자는 "유쾌한 연출을 통해 나라사랑카드를 알리고 군인에 대한 응원의 마음을 담고자 했다"며 "앞으로도 국군 장병에게 실질적인 도움이 되는 금융 혜택을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com