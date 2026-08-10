신한은행, 직업계고 '취업 포트폴리오 경진대회' 개최

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전국 474명 참가해 본선 10명 경쟁

'신한 커리어온' 수혜 학생 1만1798명

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 직업계고 학생들의 취업 경쟁력 강화를 위한 '취업 포트폴리오 경진대회'를 열었다.

신한은행은 지난 7일 서울 중구 신한 익스페이스에서 전국 직업계고 학생을 대상으로 '제4회 취업 포트폴리오 경진대회'를 개최했다고 10일 밝혔다.

[사진=신한은행]

이번 대회는 신한은행의 직업계고 취업 지원 프로그램인 '신한 커리어온(Career On)'의 일환으로 마련됐다. 학생들이 자신의 경험과 강점을 체계적으로 정리하고 실무 중심의 취업 역량을 키울 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.

대회에는 전국 직업계고 2·3학년 학생 474명이 참가했으며, 서류 심사를 통과한 본선 진출자 10명이 진로 목표와 직무 경험, 취업 준비 과정을 담은 포트폴리오를 발표했다.

심사는 서울시교육청 취업지원관과 취업 전문 컨설턴트, 고졸 채용 기업 관계자 등 현장 전문가들이 맡아 포트폴리오 완성도와 직무 이해도, 발표 역량 등을 종합 평가했다. 심사 결과 대상과 최우수상, 우수상 등 총 4명의 수상자가 선정됐고 총 700만원 상당의 상품이 수여됐다.

신한 커리어온은 신한은행이 2021년부터 운영하고 있는 직업계고 학생 대상 취업 지원 프로그램이다. 자기 이해와 진로 설계부터 자기소개서 및 포트폴리오 작성, 면접 준비까지 취업 단계별 교육을 제공하고 있다.

올해 운영 중인 6기에는 전국 112개 직업계고 학생 3101명이 참여하고 있으며 2021년 프로그램 시작 이후 누적 교육 수혜 학생은 1만1798명에 달한다.

peterbreak22@newspim.com