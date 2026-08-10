애경산업, 가정폭력 피해자 지원 시설에 3억원 상당 기부

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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 애경산업이 '가정폭력 예방의 날'(보라데이)을 맞아, 지난 7일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 전국가정폭력피해자보호시설협의회에 3억원 상당의 '애지중지 응원꾸러미'를 전달했다고 10일 밝혔다.

애경산업은 가정폭력 예방의 날(보라데이)을 맞아, 지난 7일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 전국가정폭력피해자보호시설협의회에 3억원 상당의 '애지중지 응원꾸러미'를 전달했다. 전달식에서 애경산업 지속가능경영부문 김정필 부문장(왼쪽에서 두 번째)와 사회복지공동모금회 김경희 본부장(왼쪽에서 세 번째), 다사랑공동체 성재호 대표(왼쪽에서 첫 번째), 전국가정폭력피해자보호시설협의회 김옥기 상임대표(왼쪽에서 네 번째) 등이 참석해 기념촬영을 하고 있다. [사진=애경산업]

이번 지원은 가정폭력 피해자 보호시설에서 생활하는 피해자들의 일상 회복과 안정적인 생활을 응원하고, 사회적 안전망 강화에 기여하고자 마련됐다.

애경산업은 다사랑공동체와 함께 3억원 상당의 생활용품과 화장품 등으로 구성된 '애지중지 응원꾸러미' 1200세트를 제작했으며, 해당 꾸러미는 사회복지공동모금회를 통해 오는 8월 12일 전국 8개 권역 63개 가정폭력 피해자 보호시설에 배분될 예정이다.

이날 전달식에는 김정필 애경산업 지속가능경영부문 부문장, 김경희 사회복지공동모금회 본부장, 성재호 다사랑공동체 대표, 김옥기 전국가정폭력피해자보호시설협의회 상임대표 등 주요 관계자가 참석했다.

김정필 애경산업 지속가능경영부문 부문장은 "가정폭력으로 인해 어려움을 겪은 피해자들이 일상을 회복하는 데 조금이나마 힘이 되기를 바라는 마음으로 이번 지원을 마련했다"며 "앞으로도 기업의 경영이념인 '사랑과 존경'을 바탕으로 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 되는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com