에이치시티, 허봉재·권용택 공동대표 체제 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- 에이치시티가 10일 권용택 신임 공동대표 취임식을 열었다.
- 허봉재·권용택 공동대표 체제를 공식 출범시켰다.
- 방산·우주항공 등 전략산업 시험인증 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
200여개국 인증 네트워크·해외 거점 기반 글로벌 사업 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이치시티는 권용택 신임 공동대표이사 취임식을 열고 허봉재·권용택 공동대표 체제를 공식 출범했다고 10일 밝혔다.
회사에 따르면 권 공동대표는 2000년 에이치시티 설립에 참여한 창립 멤버로, 교정사업본부장과 경영기획실장, 에이치엔에이치바이오 대표이사 등을 역임했다. 회사는 권 공동대표가 사업과 조직 운영, 경영관리 전반에서 쌓은 경험을 바탕으로 허봉재 공동대표와 함께 경영 전반을 이끌 예정이라고 설명했다.
에이치시티는 공동대표 체제 전환을 계기로 핵심 사업의 경쟁력을 높이고 의사결정과 사업 실행 속도를 강화한다는 계획이다. 조직 내 소통과 협업 체계도 정비해 지난 26년간 축적한 시험인증 기술과 사업 경험을 기반으로 성장 기반을 확대할 방침이다.
특히 방산·우주항공·위성, 미래 모빌리티, 원전, 인공지능(AI)·사이버보안 등 국가 전략산업을 중심으로 시험인증 사업을 확대할 계획이다. 200여개국의 글로벌 인증 네트워크와 미국·인도네시아 등 해외 거점을 활용해 국내 기업의 해외 시장 진출 지원도 강화한다.
권 공동대표는 취임사에서 "오늘의 에이치시티는 어느 한 사람의 힘으로 만들어진 회사가 아니라, 이수찬 회장님을 비롯해 허봉재 대표이사님과 임직원 모두의 노력이 있었기에 지금의 에이치시티가 있다"며 "우리가 함께 쌓아온 성과와 신뢰를 소중히 이어가면서 회사의 내실과 실행력을 더욱 높이겠다"고 말했다.
이어 "우리의 목표는 에이치시티를 단단한 성장의 궤도에 올려놓는 것"이라며 "임직원 모두가 같은 방향을 바라보고 각자의 자리에서 함께 움직여, 지금까지 만들어 온 토대 위에 더욱 단단하고 지속 가능한 다음 성장을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com