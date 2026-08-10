웹젠, 신작 'PROJECT D1' 이미지 공개

AI 핵심 요약beta
- 웹젠이 10일 신작 PROJECT D1의 연출 이미지와 정보를 공개했다.
- PROJECT D1은 디겜폭 IP 기반 지휘 전략RPG다.
- 올해 하반기 추가 정보와 출시일정을 공개할 예정이다.
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2D 픽셀아트에 3D 연출 결합
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 웹젠이 자체 개발 신작 'PROJECT D1'의 게임 연출 이미지와 게임정보 일부를 공개했다.
PROJECT D1은 웹젠의 자회사 웹젠크레빅스가 네이버웹툰의 인기 웹툰 '디펜스 게임의 폭군이 되었다(디겜폭)' IP(지적재산권, Intellectual Property)를 바탕으로 개발하는 지휘 전략RPG다.
웹젠은 디겜폭 원작에서 주인공이 소환된 배경게임의 도트그래픽 세계관을 표현하기 위해 도트그래픽 기반의 '디오라마 픽셀아트' 기법으로 Project D1을 연출하고 실제 구현하는데 개발력을 우선 집중하고 있다.
디오라마 픽셀아트는 2D 픽셀아트와 3D 공간 연출을 결합한 연출 기법이다. 일반적인 픽셀아트와 달리 캐릭터의 동작과 표정을 한 픽셀씩 수작업으로 작업한다. 3D 작업에는 언리얼엔진5가 사용됐다.
원작의 서사는 게임에서 재구성하기 위해 파티와 전투의 게임시스템으로 기획했다. 원작의 '탐사-방어전-영지경영' 에피소드는 Project D1에서 파티 조합과 전술운영, 전략적인 육성과 지휘전투로 재구성했다.
PROJECT D1은 지난해 12월 웹젠이 네이버웹툰과 IP사용 계약 사실을 알리면서 처음으로 제작 소식이 공개됐다. 올해 하반기 구체적인 게임정보를 공개하고 상황에 맞춰 출시일정을 공개할 예정이다.
PROJECT D1의 원작 디겜폭은 불가능한 난이도의 게임을 유일하게 완결해 낸 주인공이 게임 속 캐릭터에 빙의 된 후, 게임에서 살아남기 위해 고군분투하는 과정을 그린 동명의 웹소설을 원작으로 한다. 2022년 네이버웹툰에서 발행된 후 현재까지 인기리에 연재 중이다.
flurry327@newspim.com