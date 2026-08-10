깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/10)

AI 핵심 요약beta
- 8월10일 AAOI가 실적 반란을 일으키며 주목받았다.
- 애플의 CXMT 메모리 테스트와 버크셔의 자사주 매입도 부각됐다.
- 유니트리 청약, CATL·샌디스크 등도 투자자 관심을 모았다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월10일 제공한 콘텐츠입니다.
메모리 다음은 광통신?…'밈주식' AAOI의 실적 반란
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