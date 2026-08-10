인천 영흥도 인근서 신원 미상 남성 숨진 채 발견…해경 수사

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 영흥도 인근 해상에서 신원을 알 수 없는 남성 시신이 발견돼 해경이 수사에 나섰다.
10일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 48분쯤 인천시 옹진군 영흥면 내리 앞바다에 변사체가 떠 있다고 112로 신고됐다.
이를 전달 받고 출동한 해경은 현장에서 남성의 시신을 수습했다.
해경 관계자는 "현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않았으며 신원을 파악 중에 있다"고 말했다.
hjk01@newspim.com
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 영흥도 인근 해상에서 신원을 알 수 없는 남성 시신이 발견돼 해경이 수사에 나섰다.
10일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 48분쯤 인천시 옹진군 영흥면 내리 앞바다에 변사체가 떠 있다고 112로 신고됐다.
이를 전달 받고 출동한 해경은 현장에서 남성의 시신을 수습했다.
해경 관계자는 "현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않았으며 신원을 파악 중에 있다"고 말했다.
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