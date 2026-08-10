조정식 의장 "AI 시대, 민주주의 공론장으로서 도서관의 가치 더욱 커져"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 10일 부산 WLIC 개회식에 참석했다
- AI 시대 도서관의 질문·공론장 역할을 강조했다
- 정보접근권 강화 입법과 협력 지원을 약속했다
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"정보접근권 강화 등 도서관 공공적 역할 입법으로 뒷받침"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 10일 부산 벡스코(Bexco)에서 열린 세계도서관정보대회(WLIC) 개회식에 참석해 전 세계 도서관인들의 부산 방문을 환영하고, 인공지능(AI) 시대 도서관의 역할과 정보접근권 강화의 중요성을 강조했다.
조 의장은 이날 축사를 통해 "부산은 6·25전쟁 피난수도 시절인 1952년, 국회도서관의 모태가 된 '국회도서실'이 첫걸음을 내디딘 도시"라며 "전쟁의 참화 속에서도 지식과 기록을 지켜냈던 부산에서 세계 도서관인들이 한자리에 모여 미래를 모색하게 되어 감회가 새롭다"고 말했다.
이어 "생성형 AI가 몇 초 만에 답을 내놓는 인공지능 시대일수록 스스로 생각하고 질문하는 능력이 더욱 중요하다"면서 "도서관은 질문의 힘을 키우는 공간이자, 다양한 생각과 정보가 만나 소통하는 민주주의의 공론장으로서 그 역할이 더욱 중요해지고 있다"고 강조했다.
조 의장은 AI 기술 발전에 따른 정보 격차와 관련해 "지식에 대한 접근은 소수의 특권이 아니라 모두가 누려야 할 권리"라며 "도서관이 인간의 존엄을 지키고 사회 변화를 이끄는 공공기반으로서 역할을 다할 수 있도록 국회도 정보접근권 강화 등 필요한 입법을 충실히 뒷받침하겠다"고 약속했다.
아울러 "국회도서관이 AI 시대 지식정보의 나침반이 될 수 있도록 힘쓰고, 대한민국이 축적해 온 디지털 도서관의 경험과 기술을 더 많은 나라와 나누겠다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com