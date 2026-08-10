청년미래적금 138.5만명 최종 가입…내달 추가 모집 검토

AI 핵심 요약beta
- 청년미래적금 첫 모집에 138만5000명이 가입했다.
- 금융위는 6월 22일부터 7월 3일까지 234만3000명이 신청했다고 밝혔다.
- 금융위는 9월 추가 가입 기간 운영을 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서류 미제출·동의 미확보 탈락자 41만명…9월 재신청 기회 부여
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 청년층의 자산 형성을 돕기 위해 마련된 '청년미래적금'에 138만5000명의 청년이 최종 가입한 것으로 나타났다.
10일 금융위원회와 서민금융진흥원에 따르면 지난 6월 22일부터 7월 3일까지 진행된 청년미래적금 최초 모집에 총 234만3000명이 신청했다. 이 중 개인·가구소득 등 요건 심사를 통과한 154만7000명 가운데 138만5000명이 최종 가입을 마쳤다.
가입자 유형별로는 일반형이 약 98만3000명(70.9%)으로 가장 많았고, 우대형이 약 38만9000명(28.1%)을 기록했다. 기여금이 지급되지 않는 유형(총급여 6000만원 초과~7500만원 이하 등)은 1만2000명(0.9%)이었다.
연령대별로는 25~29세가 약 52만4000명(37.8%)으로 가입 비중이 가장 높았다. 이어 30~34세 약 51만명(36.8%), 19~24세 약 29만명(20.9%) 순으로 집계됐다.
청년미래적금은 청년층의 자산 형성을 지원하기 위해 정부가 선보인 정책금융 상품이다. 월 최대 50만 원까지 납입할 수 있는 3년 만기 자유적립식 적금으로, 정부 기여금이 더해진다.
정부 기여금이 6% 매칭되는 '일반형'은 연 13.2~14.4%, 12%까지 지원되는 '우대형'은 연 18.2~19.4%의 단리 적금에 가입하는 것과 같은 효과를 낸다.
금융위와 서민금융진흥원은 모집 종료 후에도 추가 가입 문의가 지속되자 오는 9월 추가 가입 기간 운영을 검토하고 있다. 실제로 모집 종료 후 서민금융진흥원 콜센터에 접수된 추가 모집 관련 문의만 8300건에 달했다.
이번 심사에서 미통과된 79만6000명 중 상당수도 추가 모집 기간을 통해 재기회를 얻을 수 있을 것으로 보인다. 미통과자 중 40만9000명은 가구원의 소득정보 확인 동의가 이뤄지지 않았거나 가구원 확인 서류를 제출하지 않아 탈락한 경우다. 최초 모집에서 관련 절차를 완료하지 못했던 청년들은 9월 추가 모집에 다시 신청해 심사를 받을 수 있다.
ssup825@newspim.com