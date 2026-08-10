전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.10 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

김용 vs 이성윤, 치열한 5위 다툼...'최민희 표 이동 지원' 전략까지 거론

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당 최고위원 경선이 15일과 16일 권리당원 투표를 앞두고 막판 수싸움에 들어갔다.
  • 친명 김용과 친청 이성윤이 5위 한 자리를 두고 0.77%포인트 차로 접전을 벌였다.
  • 김용은 경기, 이성윤은 전북에서 표 결집에 나서며 순위 뒤집기를 노렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김용·이성윤, 최고위원 마지막 자리두고 0.7%p 차 접전
'친청계 3인' 입성 위해 최민희 표 전략적 분산 가능성도
김용, '정치적 고향' 경기가 승부처...이성윤, 지역구 전북서 지지 결집

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회가 마지막 주 순회경선을 앞두고 당대표와 최고위원 선거 모두 막판 수싸움에 돌입했다.

최고위원 경선의 경우 1~4위권의 윤곽이 어느 정도 드러난 가운데, 마지막 한 자리인 5위를 놓고 친명(친이재명)계 김용 후보(누적 5위)와 친청계 이성윤 후보(누적 6위)가 0.77%포인트(p)차로 맞붙고 있다.

민주당은 오는 15일 전북·전남광주, 16일 경기·서울 권리당원 투표 결과를 잇달아 발표한다. 당대표는 물론 최고위원 순위까지 사실상 이틀간의 승부처에서 갈릴 가능성이 커지면서 각 계파의 막판 결집과 표 분산 전략이 본격화할 전망이다.

최민희, 김용, 김영호, 서미화, 한민수, 이성윤, 박선원, 임미애(기호순) 더불어민주당 최고위원 후보가 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆'친명' 김용 vs '친청' 이성윤 5위 싸움 치열...'최민희 표 李로 일부 이동' 전략 가능성도 

민주당 중앙선거관리위원회가 지난 9일 발표한 순회경선 누적 득표율에 따르면 최민희 후보가 20.28%로 1위를 달리고 있다. 이어 박선원 후보 16.74%, 한민수 후보 14.39%, 서미화 후보 14.24%, 김용 후보 12.65%, 이성윤 후보 11.88%, 임미애 후보 6.67%, 김영호 후보 3.14% 순이다.

최고위원은 5명을 선출한다. 친청(친정청래)계에서는 현재 1위 최민희 후보와 3위 한민수 후보에 더해 이성윤 후보까지 당선시켜 '친청계 3인 체제'를 구축하는 방안이 최선이다. 최고위원 5명 가운데 3명을 확보할 경우 당 지도부 운영에서 주도권을 행사할 수 있다는 판단에서다.

5선 박지원 민주당 의원도 이날 SBS 라디오에서 "오히려 당대표 선거보다 최고위원 경선이 흥미롭다"며 "수석최고위원이 최민희냐 박선원이냐, 5등이 김용이냐 이성윤이냐가 이번주 순회경선에서 결정되기 때문에 굉장히 흥미로울 것"이라고 설명했다.

일각에서는 친청계 전원 입성을 위해 최 후보에게 몰렸던 지지층 투표 중 일부를 이 후보에게 옮기는 전략을 구사할 수 있다는 전망도 거론된다. 최 후보가 이미 선두권을 확보한 만큼 일부 표를 이 후보에게 이동시켜 5위권 진입을 돕는 방식이다.

따라서 이 후보의 경우 오는 15일 발표되는 호남 순회경선 가운데 연고가 있는 전북에서 최대한 득표하면서 경기·서울에서 김용 후보에 선방하는 그림을 그릴 것으로 보인다. 이 후보는 전북 전주을 지역구 의원이다.

김용 후보와의 격차가 크지 않은 만큼 전북에서 의미 있는 득표율을 확보할 경우, 남은 경기·서울 경선에 앞서 순위를 뒤집을 수 있다.

이성윤 더불어민주당 최고위원 후보가 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆최민희 표 분산시 '수석최고위원 수성' 위협 리스크...분산 전략 선택할까

그러나 친명계에서는 친청계의 표 분산 전략이 오히려 최민희 후보의 수석최고위원 도전을 약화시킬 수 있다고 보고 있다.

현재 1~3위권 후보 간 격차가 크지 않은 데다, 최민희·한민수 후보의 누적 득표율이 순회경선을 거치며 하락세를 보이고 있다는 이유에서다.

친청계 내부에서도 '3인 동반 입성'과 '최민희·한민수 2인 굳히기' 가운데 어느 쪽이 유리한지를 두고 판단이 엇갈릴 수밖에 없다.

3명을 모두 당선시키려면 이성윤 후보에 대한 지원이 필요하지만, 이는 최민희 후보의 수석최고위원 수성과 한민수 후보의 안정적인 당선을 위협할 수 있다.

민주당 관계자는 이날 기자와 통화에서 "친청계가 이성윤 후보를 끌어올리기 위해 표를 나눴다가 최민희 후보가 수석최고위원 자리를 놓칠 수 있는 만큼, 친청계가 과감한 분산 전략을 선택하기 쉽지 않을 것"이라고 내다봤다.

김용 더불어민주당 최고위원 후보가 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆김용, 정치적 고향 '경기'가 승부처…"李대통령 인연 앞세워 경기권 표 결집"

김용 후보 측은 최대 승부처를 경기로 보고 막판 결집을 끌어낼 것으로 보인다. 김용 후보는 성남과 경기를 중심으로 정치적 입지를 쌓아온 원조 친명계 인사로 꼽힌다.

이재명 대통령의 정치적 고향인 경기 지역에서 친명 지지층의 결집을 이끌어낼 경우 막판 굳히기가 가능하다는 게 김용 후보 측의 판단이다.

특히 경기 지역 권리당원 수가 전북보다 많다는 점도 김용 후보에게는 기대 요인이다. 전북 권리당원은 약 20만명, 경기 지역 권리당원은 약 33만명으로 추산된다. 투표율이 관건이지만 단순히 권리당원 규모만 놓고 보면 경기 경선에서 발생하는 표의 영향력이 더 클 수 있다.

김용 후보 입장에서는 이 대통령과의 정치적 인연을 앞세워 경기권에서 표를 결집하고, 5위 수성에 나설 가능성이 크다.

김 후보 측 관계자는 기자와의 통화에서 "경기권에서 큰 득표율을 기대하고 있다"면서도 "이성윤 후보의 연고가 있는 전북 지역 탈환을 위해서도 마지막까지 최선을 다할 계획이다. 10일 김 후보 일정도 전북에 집중돼 있다"고 설명했다.

seo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
사진
국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동