장성 주택 지붕서 작업 중 감전 사고…50대 남성 사망

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 장성군 한 주택에서 감전 사고가 발생해 50대 남성이 사망했다.
10일 전남광주통합특별시 소방본부에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 장성읍 용강리 한 주택 지붕에서 A씨가 건조기 인입 작업 중 감전됐다.
A씨는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 A씨가 전선을 연결하던 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
bless4ya@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 장성군 한 주택에서 감전 사고가 발생해 50대 남성이 사망했다.
10일 전남광주통합특별시 소방본부에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 장성읍 용강리 한 주택 지붕에서 A씨가 건조기 인입 작업 중 감전됐다.
A씨는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 A씨가 전선을 연결하던 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
bless4ya@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적