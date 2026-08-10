SH, 용산·영등포 보상 지구에 폭염 대비 물품 지원

AI 핵심 요약beta
- SH가 10일 용산·영등포 폭염 취약지에 물품을 지원했다.
- 용산 텐트촌과 영등포 쪽방촌에 선풍기·생수 등을 전달했다.
- 구룡마을엔 쉼터 운영과 냉풍기·선풍기 지원을 했다고 밝혔다.
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구룡마을 미이주 가구 이주 지원...임시 이주용 공공주택 지원
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 용산 국제업무지구와 영등포 쪽방촌 등 보상 사업 지구 내 폭염 예방을 위해 냉방·위생 물품을 지원했다고 10일 밝혔다.
이번 지원은 시립 다시서기종합지원센터, 영등포 쪽방촌 상담소와 협력해 용산역 인근 텐트촌과 영등포 쪽방촌 거주자를 대상으로 이뤄졌다. 이들에게는 선풍기와 모기 기피제, 생수, 간식 등이 제공됐다.
SH는 강남구청과 협력해 개포 구룡마을에서 무더위 쉼터를 운영하고, 냉풍기 3대와 휴대용 선풍기 530개를 전달했다.
SH는 구룡마을 미이주 가구 이주를 지원하기 위해 보증금을 면제하고 임대료를 60~100% 감면한 임시 이주용 공공주택을 제공한다.
SH는 현장 토지 관리 용역 근로자에게는 쿨토시와 휴대용 선풍기를 제공하고, 충분한 휴식과 수분 섭취 등 온열질환 예방 수칙을 안내했다.
황상하 SH 사장은 "폭염에 취약한 주민 건강과 안전을 보호할 수 있도록 관계기관과 협력해 필요한 지원을 이어가겠다"며 "주거 환경 개선과 이주 지원이 필요한 주민에게는 관련 제도와 절차를 지속적으로 안내하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com