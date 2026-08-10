나경원 의원 "박상용 검사 징계는 막무가내 정치보복…李대통령 구하기"

AI 핵심 요약beta
- 나경원 의원이 10일 박상용 검사 징계를 정치보복이라 비판했다.
- 그는 이재명 대통령 관련 수사 지우기 시도라고 주장했다.
- 법무부 감찰위는 13일 박 검사 징계를 심의할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 비위 의혹으로 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사의 징계심의위원회가 이번 주 열릴 예정인 가운데, 나경원 국민의힘 의원은 이를 두고 "막무가내 정치보복"이라며 비판했다.
나 의원은 이날 페이스북을 통해 "박상용 검사에 대한 무한징계 시도를 계속 중이다"며 "이재명 대통령와 불법대북송금 연결고리를 완전히 삭제할때까지 계속할 것이냐"며 이같이 밝혔다.
나 의원은 "그토록 요란하게 떠들던 '연어회 술파티' 의혹은 징계 청구 사유에서 빼놓더니, 이제는 입맛에 맞는 감찰위원들도 새로 끼워 넣었다는 얘기까지 있다"며 "흐름을 보면 플리바게닝을 통한 공소기각·재판취소 시나리오가 그대로 실행되고 있다"고 주장했다.
그러면서 박 검사에 대한 징계를 "이화영 전 부지사 사면을 위한 밑자락 깔기이자 종국적인 이재명 대통령 구하기"라고 규정했다.
나 의원은 "불법대북송금 재판을 지워버리고 이재명 대통령에 대한 공소기각, 재판취소로 범죄혐의를 세탁하려는 수순"이라며 "징계심의 과정, 위원 선정 과정에 청와대 개입이나 보고는 없었는지, 정성호 장관이 어디까지 개입했는지 철저한 수사와 조사가 필요하다"고 했다.
나 의원은 "범죄자들이 자신들의 범죄를 지우려 애먼 검사를 범죄자로 뒤집어씌우고 있다"며 "그런다고 이재명 대통령의 범죄 혐의들, 실체적 진실까지 지울 수는 없다"고 강조했다.
법조계에 따르면 법무부 감찰위원회는 오는 13일 박 검사를 불러 징계를 심의할 예정이다.
jeongwon1026@newspim.com