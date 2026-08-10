비츠로시스 "비츠로일렉, 인니 위성통신사에 연 30억원 공급 계약"

AI 핵심 요약beta
- 비츠로시스 자회사 비츠로일렉이 10일 PSN과 독점 공급 계약을 맺었다.
- 연간 약 30억원 규모 광통신 프리콘·패치코드를 공급한다.
- 현지 공장과 품질검사 기반으로 인니 통신·데이터센터 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비츠로시스 자회사 비츠로일렉이 인도네시아 위성통신 전문기업 PT Pasifik Satelit Nusantara(PSN)과 연간 약 30억원 규모의 광통신 프리콘 및 패치코드 독점 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.
회사에 따르면 PSN은 인도네시아 최초 민간 위성통신 기업으로 위성 기반 광대역 통신과 네트워크 서비스를 인도네시아 전역에 제공한다. 회사에 따르면 이번 계약으로 비츠로일렉은 현지 광통신 시장 입지를 확보하게 됐다.
비츠로일렉은 인도네시아 수카부미에 5000m²(약 1500평) 규모의 생산공장을 운영 중이다. 최근 텔콤 인도네시아 반둥 연구소의 품질검사를 통과하고 협력업체 등록을 완료했으며, 주요 제품인 프리콘 및 패치코드에 대한 인도네시아 정부 규정 국산화율(TKDN) 인증 절차를 진행 중이다.
현재 링넷, 아시아넷 등 현지 주요 통신·네트워크 기업들에 SFP·QSFP 광트랜시버 모듈을 연간 약 10억원 규모로 공급하고 있다. 1억 5000만 달러(약 2123억 4000만원) 이상 규모의 인도네시아 AI 데이터센터 광트랜시버 공급 프로젝트도 협의 중이다.
인도네시아 내에는 데이터센터 관련 광케이블 TKDN 인증을 취득한 기업이 없는 상황이다. 비츠로일렉은 2027년까지 데이터센터 전용 광케이블 TKDN 인증 획득과 현지 데이터센터 시장 표준 규격 등록을 추진할 계획이다.
비츠로일렉 관계자는 "PSN 독점 공급 계약과 텔콤 품질검사 통과로 기술력과 품질 경쟁력을 입증했다"며 "현지 생산 인프라와 TKDN 대응 역량을 기반으로 통신 인프라는 물론 AI 데이터센터 광 네트워크 시장 진출을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com