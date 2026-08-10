우리기술, 한수원과 원전 VMI 협약…제어계측 부품 장기 공급

AI 핵심 요약beta
- 우리기술이 10일 한수원과 VMI 협약을 체결했다
- 첫 품목은 전원공급기이며 다음달 공급계약을 추진했다
- 원전 계측제어 부품 확대 시 연 100억원 기대했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 원전 계측제어시스템(MMIS) 분산제어시스템(DCS)을 공급하는 우리기술이 한국수력원자력과 공급자 재고관리(VMI) 협약을 체결했다.
우리기술은 10일 한수원과 원전 제어계측시스템 관련 부품의 장기 재고관리와 공급을 위한 VMI 협약을 맺었다고 밝혔다. 회사는 이르면 다음 달부터 원전 제어계측 분야 개별 품목에 대한 공급계약을 체결할 예정이다.
VMI는 공급사가 한수원의 예상 수요를 바탕으로 주요 부품의 재고를 사전에 확보해 품질을 관리하고, 실제 수요가 발생하면 즉시 납품한 뒤 사용된 품목의 구매 비용을 정산하는 방식이다.
이번 협약 대상은 우리기술이 공급하는 원전 제어계측시스템 관련 부품이다. 우리기술에 따르면 한수원이 중소기업과 VMI 협약을 체결한 것은 이번이 처음이다.
첫 납품 예정 품목은 전원공급기다. 전원공급기는 수명주기가 짧아 장기간 운용되는 원전에서 사전 재고 확보 필요성이 높은 품목이라고 회사 측은 설명했다.
우리기술은 향후 중앙처리장치(CPU) 보드를 포함한 원전 제어계측시스템 전반으로 VMI 대상 품목이 확대될 가능성을 예상하고 있다. 회사는 대상 품목이 확대되면 연간 100억원 이상의 추가 계약이 가능할 것으로 기대하고 있다.
우리기술은 2026년 1분기 말 기준 1004억원의 수주잔고를 보유하고 있다. 회사 측은 이 가운데 국내에서 독점 공급하고 있는 MMIS DCS 관련 수주가 큰 비중을 차지하고 있다고 설명했다.
올해부터는 신한울 원전 3호기에 들어가는 MMIS DCS 본품 납품도 시작할 예정이다. 이에 따라 관련 매출이 올해부터 순차적으로 반영될 것으로 회사는 예상하고 있다.
우리기술은 두산에너빌리티와도 MMIS DCS 장기공급계약(LTSA)을 체결한 상태다. 한수원과 VMI 협약을 맺은 두산에너빌리티를 통한 MMIS DCS 공급도 이어갈 예정이다.
우리기술 관계자는 "이번 VMI 협약은 한수원이 필요로 하는 원전 부품을 지속적으로 공급하기 위한 장기 협력 체계"라며 "우리기술은 두산에너빌리티와도 MMIS DCS에 대한 장기공급계약을 체결한 바 있으며, 한수원과 VMI 협약을 맺은 두산에너빌리티를 통해 MMIS DCS 공급을 이어갈 예정"이라고 말했다.
회사는 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 클러스터 투자 확대에 따라 국내 전력 수요가 증가하고 신규 원전 건설 논의가 확대될 경우 원전 제어계측시스템 관련 수주 기회도 늘어날 것으로 기대하고 있다.
dconnect@newspim.com